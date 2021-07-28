〈美股盤後〉VIX大漲 中概股續黑 標普連五漲止步

週二 (27 日) 聯準會 (Fed) 開始為期兩天的利率政策會議，蘋果、微軟等重量級企業財報公布前，美國逆轉口罩防疫指引，引發市場對美國重新封鎖的擔憂，恐慌指數 VIX 大漲逾 10%，中概股、科技股下殺，四大指數齊黑，標普結束連續五個交易日漲勢。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.94 億例，死亡數突破 417 萬例。美國累計確診超過 3454 萬例，累計死亡數超過 61.1 萬。印度累計確診超過 3144 萬例，巴西累計確診 1970 萬例。

Delta 變種病毒肆虐，美國疾病管制與預防中心 (CDC) 逆轉先前的防疫指引，建議在目前疫情較嚴重的地區，完全接種疫苗的人在室內開始配戴起口罩。

政經消息方面，國際貨幣基金 (IMF) 發出警告，通膨壓力可能會變得更加持久，各國央行可能需要採取先發制人的行動。

外媒報導，中國考慮對熱軋鋼捲等鋼品出口課徵更多關稅，以達成限制國內產量和抑制價格飆漲的雙重目標，稅率介於 10-25% 之間，最快可能第三季實施。

週二 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 85.79 點，或 0.24%，收 35,058.52 點。

標普 500 指數下跌 20.84 點，或 0.47%，收 4,401.46 點。

那斯達克指數下跌 180.14 點，或 1.21%，收 14,660.58 點。

費城半導體指數下跌 60.95 點，或 1.86%，收 3,215.97 點。

標普 11 大板塊中有 5 大板塊收黑，非必需消費品、通訊服務和能源領跌，公用事業、房地產和醫療保健領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.49%；臉書 (FB-US) 下跌 1.25%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.98%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.87%。

道瓊成分股漲跌互見。雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.34%；波音 (BA-US) 下跌 1.58%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 0.91%；奇異 (GE-US) 漲 1.16%。

費半成分股表現不佳。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.08%；AMD (AMD-US) 跌 0.86%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.59%；美光 (MU-US) 下跌 2.73%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.79%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.45%。

台股 ADR 全數收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.82%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.81%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.02%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 下跌 2.08% 至每股 53.18 美元。英特爾週一 (26 日) 提出五年計畫與晶圓代工發展藍圖，並將英特爾製程正名，目標在 2025 年之前超越台積電、三星。

聯發科週二宣布，終止旗下立錡取得英特爾及其子公司旗下 Enpirion 電源管理晶片產品線相關資產。

中國監管消息烏雲密布，週二騰訊旗下手機應用程式「微信」無預警暫停新用戶註冊，引發市場熱議，週二中概股持續賣壓湧出。騰訊 ADR (TCEHY-US) 下跌 2.13%；騰訊音樂 (TME-US) 下跌 4.78%；阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 2.97%；百度 (BIDU-US) 下跌 2.80%。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.95% 至每股 644.78 美元。特斯拉最新財報告捷，第二季純利高達 11.4 億美元，首次超過 10 億美元，連續第八季實現盈利。

美國最大 N95 口罩生產商 3M 週二警告，原材料和運費成本飆升將影響全年獲利，3M (MMM-US) 跌 0.60% 至每股 200.47 美元。

莫德納 (MRNA-US) 下跌 2.19% 至每股 328.50 美元。韓媒報導，莫德納藥廠已通報疫苗生產問題，原預計 7 月底的出貨將延至 8 月。

經濟數據

美國 5 月 S&P 20 大城房價指數年增率報 17％，前值 14.4%

美國 5 月 S&P 20 大城房價指數月增率報 1.8％，預期 1.47%，前值自 1.6% 上調至 1.7%

美國 5 月 FAFA 房價指數年增率報 18％，前值自 15.7% 上調至 15.8%

美國 5 月 FHFA 房價指數月增率報 1.7％，前值 1.8%

里奇蒙 Fed 7 月製造業指數報 27.0，預期 20.0，前值 26.0

美國 7 月諮商會消費者信心報 129.1，預期 124.0，前值 127.3

華爾街分析

Delta 變種病毒和中概股拋售潮來襲，週二恐慌指數 VIX 升至近 20，預告未來可能有更高波動性，投資人靜待蘋果、微軟等大型科技股財報，並等待週三聯準會利率會議結果，

Refinitiv 數據顯示，標普成分股中，迄今有 124 家企業公布財報，其中 88.7% 的財報表現優於華爾街分析師的預期。

Susquehanna Financial Group 衍生性金融商品共同策略長 Chris Murphy 稱，中國科技股的動盪終於波及到美國科技股，可能還會看到財報公布前出現的獲利了結。隨著股市進入季節性疲軟期，本週財報公布後，投資者將普遍減持股票。

Charles Schwab 交易與衍生品部副總裁 Randy Frederick 表示：「市場可能在財報公布前處於盤整、平靜的狀態，和去年相比，目前市場對財報獲利預期較高，因為去年疫情帶來經濟封鎖，標準相對較低。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主