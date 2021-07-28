大型石油股財報將至 是否執行庫藏股成市場關注焦點

全球大型石油股將在未來幾天陸續公布財報，隨著油價站上 70 美元關卡，業績表現有望較去年顯著改善，但分析師認為除了基本的收益表現外，是否執行庫藏股計畫也值得投資人關注。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 Manav Gupta 週二 (27 日) 發布報告稱，公布財報時，股票回購將會是投資人關注的所有問題中，最關鍵的議題之一。

隨著油價站上 70 美元大關，石油公司手中正握有大量現金，在投資人表明不希望公司繼續投資鑽探活動後，目前仍無法確定這些石油公司將如何運用多餘的現金，儘管增加派息也是一個選項，但一旦油價再度下跌，高額的固定配息可能對公司造成負擔。

Gupta 不認為多數企業會啟動股票回購，舉例來說，埃克森美孚 (XOM-US) 曾經表示，若持有超額現金，公司的首要目標將會是償還債務，此外，埃克森美孚每年向股東發放 150 億美元股利，派息規模使同業望塵莫及。

儘管部份分析師預期，雪佛龍 (CVX-US) 可望重啟回購計劃，Gupta 則認為，雪佛龍可能會等到大宗商品價格穩定，且煉油利潤接近週期中期水平後，才會做出決定。

「雪佛龍只有在它們認為有能力長期實施回購的情況下，才會恢復行動。隨著 Delta 變種病毒蔓延及 OPEC + 尋求增產，我們認為雪佛龍不會在第 2 季財報電話會議上宣布重啟回購計劃。」Gupta 稱道。

Gupta 也不指望 Cenovus 能源公司 (CVE-US) 和加拿大自然資源 (CNQ-US) 實施回購，但他確實對於加拿大的森科能源 (SU-US) 和帝國石油 (IMO-US) 繼續執行回購抱有期待，並預計森科將調升股利。

從歷史上來看，股票回購的影響通常喜憂參半，企業過去在股價高時的買進紀錄相當糟糕，形成資金浪費，但股票回購也可對股價有益，除了透過減少股本來創造對股票的需求，也可藉由減少在外流通股數，來推升每股純益 (EPS)。

埃克森美孚、雪佛龍和帝國石油將在 7 月 30 日公布財報，森科能源為 7 月 28 日，加拿大自然資源為 8 月 5 日。