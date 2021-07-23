中國教育股快成壁紙！新東方、好未來、高途ADR全數腰斬

週五 (23 日) 中國線上教育將面臨整頓暴風，中國教育股集體遭受重創，新東方、好未來、高途教育 ADR 早盤全數腰斬一半以上。

中外媒體報導傳出，中國當局擬禁止學科類培訓機構上市融資，嚴禁資本化運作，將要求上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構資產，外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖等方式參股學科類培訓機構。

媒體報導指出，中國地方教育部門工作人員已收到該份文件，將就此開展監管工作，意味著政策已正式落地。

截稿前，台北時間週五晚間 11 時許，新東方 (EDU-US) 暴跌 59.36% 暫報每股 2.60 美元、好未來 (TAL-US) 暴跌 59.84% 暫報每股 8.26 美元、高途教育 (GOTU-US) 暴跌 55.85%，暫報每股 4.23 美元。

好未來教育集團週五發布最新聲明表示，該監管政策尚未發布，本公司暫未收到來自監管部門任何正式通知，目前不對市場推測做出評論。

同時，新東方也發布公告，本公司注意到有中外媒體報導稱，中國監管機構正在考慮制定一套新規例，內容涉及中國義務教育制度下，所教授學校科目的相關課外輔導服務，這些規例尚未公布，本公司亦未收到有關該等規例的正式通知。

中國當局擬禁止學科類培訓機構上市融資 (圖片：翻攝中媒)

花旗週五最新報告指出，在最壞的情況下，如果週末假期禁止中國學生補習，而課後輔導處於一個非營利的基礎上，這些教育機構企業可能流失幼稚園到國中的客群，損失超過 70% 的收入。

投行 Jefferies 分析師表示，新的中國線上教育制度框架可能會導致企業結構的改變。根據之前中國改革的例子，如果一項教育資產被認為是非營利性的，上市公司往往會剝離上市實體的資產。