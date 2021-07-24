美股無腦多？傳奇經理人看到最大的泡沫

週五 (23 日) 索羅斯戰友、傳奇經理人 Stanley Druckenmiller 警告，他見到職涯中最巨大的泡沫，因為市場正陷入數兆美元財政刺激催生的金融狂熱，可能走向毀滅性的崩盤。

美國總統拜登與參院小組上月宣布達成基礎建設的初步協議，美國共和黨與民主黨議員近期磋商後表示樂觀，說再幾天就可達成基礎建設協議，規模上看 3.5 兆美元。

週五道瓊首度收盤站上 35000 點，三大指數創下新高，Stanley Druckenmiller 稱，市場正陷入數兆美元財政刺激催生的金融狂熱，不僅僅是在股票，加密貨幣和房地產領域近期也出現泡沫狀況。

Stanley Druckenmiller 認為：「V 型復甦是史上最強勁的復甦，美國經濟大蕭條開始後花了 10 年時間才實現同樣的增長，但問題是，美國國會因應疫情撥出的近 6 兆美元，是在經濟結束復甦之後提出，不斷加速走升的通膨，以及某些企業無法雇用低薪工人，都只是此政策催生的副產品。」

非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」提供的 新冠資金數據流向 出。 (圖片： zerohedge )

根據美國國家經濟研究局 (National Bureau of Economic Research，NBER) 調查顯示，新冠疫情 (Covid-19) 引發的經濟衰退始於 2020 年 2 月，並在同年 4 月終結。

Stanley Druckenmiller 指出，過去百年最大的經濟危機多是由資產泡沫和通膨造成的，而通膨是窮人負擔不起或避免不了的稅務。

Stanley Druckenmiller 打趣道：「若我是星際大戰大反派 Darth Vader，想要摧毀美國經濟，我會在經濟過熱的情況下大舉編列預算支出。通常會大家會從中看到一個泡沫，然後得到通膨，而美國現在兩者兼有，這是我職涯中見過的最巨大的泡沫。」

Druckenmiller 解釋：「市場會一直吃糖，通膨會加劇，然後經濟就會崩潰。」

Druckenmiller 不全然反對美國政府推出基礎建設的計畫，因為當中的一些計畫 (改善農村地區的高速基礎設施) 能幫助到窮人，但許多細節需要慎重討論。

Druckenmiller 還警告，極多新散戶投入股市，意味市場崩盤將更快地影響到華爾街，即便散戶們沒買加密貨幣或股票，也仍然會受到經濟衰退的影響。