英特爾、德儀財測分歧 半導體展望現雜音 下周是關鍵

美股財報季開跑至今，半導體產業先上場的英特爾和德儀財測無法讓華爾街滿意，為現階段樂觀的半導體需求蒙上一層陰影，投資人關切產業景氣是否出現轉捩點，下周 AMD、高通、三星公布的財報將更為明朗。

德儀 (TXN-US) 周三發布第三季的財測出現成長放緩跡象，公司高層對產業的態度也有所轉變，並拒絕評論第四季展望。德儀副總裁 Dave Pahl 在財報電話會議中坦言，在經歷不尋常的成長後，未來需求是否延續難以預測，以往第三季為旺季，可能不適用現階段。

英特爾則在周四上調全年財測，認為晶片短缺要花兩年時間才能恢復，電腦銷售熱度將持續至明年，而下半年資料中心業績將回穩，下半年表現優於上半年。

然而半導體需求鬆動的隱憂使兩家股價近日震盪，德儀周三公布財報後一度下跌 5.6%，周五漲 2.17% 至 186.85 美元，英特爾周五下跌 5.29% 至 53 美元。

Summit Insights Group 分析師 Kinngai Chan 不同意英特爾對電腦市場的樂觀展望，他表示：「我們已經看到 Chromebook 和遊戲桌機庫存正在增加，第四季筆電的供給也將趕上需求。」

此外，投行 Raymond James 分析師 Chris Caso 認為，儘管英特爾預測第三季將成長，但由於競爭對手 AMD (AMD-US) 擁有速度更快的晶片，英特爾資料中心業務可能存在長期問題。

Caso 表示：「我們同意 AMD 的產能限制可能會進一步抑制該公司近期搶奪市占的速度，但 AMD 獲得更多產能只是時間早晚的問題，明年的產品線將是催化劑，屆時就算英特爾 Sapphire Rapids 伺服器處理器推出，也無濟於事。」

不過，英特爾上調全年財測與台積電 (2330-TW) 的樂觀展望相吻合。台積電預估第三季營收將強勁增長，受惠於智慧型手機、高性能 PC 和汽車的強勁需求。全球第四大車廠 Stellantis 執行長則表示，汽車的旺盛需求將使晶片短缺現象延續至明年。

產業後市走向可能需要等到下周才能更明確，AMD、高通 (QCOM-US)、三星電子和 SK 海力士都將於下周公布財報，從 AMD 業績與財測，將能更瞭解 PC 和資料中心市場狀況。

高通以往財測只會公布一季，但該公司在手機市場占主導地位，再加上主要客戶蘋果將於秋季發布 iPhone 13，因此第三季財測將變得至關重要。