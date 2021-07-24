莫德納疫苗獲歐盟藥管局建議青少年接種 股價改寫新高

歐盟藥品管理局（EMA）周五（23 日）建議莫德納（Moderna）的新冠疫苗擴大用於 12 至 17 歲的青少年，莫德納 (MRNA-US) 周五大漲近 8% 創新高。

EMA 表示，針對逾 3,700 名 12 至 17 歲的青少年的研究顯示，莫德納疫苗能產生與成人類似的抗體反應，副作用也與成人相同，大多以手臂痠痛、頭痛、疲勞等最為常見，今年來漲幅擴大到 220%。

歐盟執委會將評估 EMA 的建議，以決定是否授權青少年接種莫德納疫苗。

目前北美和歐洲地區，只有輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 研發的疫苗可以提供給 12 歲到 17 歲青少年。美國食品藥物管理局 (FDA) 正在評估是否納入莫德納。

莫德納股價周五勁揚 7.84% 至每股 348.83 美元，改寫歷史新高。該公司股價周三正式納入標普 500 指數成分股，今年來截至周五累計飆漲 223.2%，遠勝大盤 16.3% 漲幅。

不過 EMA 和 FDA 雙雙警告，莫德納以及輝瑞的 mRNA 疫苗，似乎會在青少年與年輕人身上引起極為罕見的副作用，胸痛與心肌炎。

英國雖然批准輝瑞疫苗用在 12 到 15 歲青少年身上，但官員迄今並未建議未滿 18 歲青少年接種，僅針對患有高風險疾病的青少年施打。

美國目前青少年病例數占整體的 14%，美國兒科學會（AAP）統計，儘管年輕人患重病的可能性遠低於老人，但在僅在美國仍至少有 344 名青少年死於新冠病毒感染。

到目前為止美國只有不到一半的人數完全接種疫苗，據 FDA 統計在 5 月開始接種輝瑞疫苗的 12 至 15 歲的青少年中，只有 25% 的人接種第二劑疫苗、而 16 至 17 歲的年齡層中，則有約 37% 的人完成兩劑疫苗接種。

此外，輝瑞與莫德納正著手進行年齡層在 11 歲至 6 個月大的幼兒疫苗測試，預計第一階段結果會在 9 月公布。