GlobalFoundries否認英特爾收購傳言！將按計畫IPO

全球晶圓代工四哥 GlobalFoundries (格芯，格羅方德) 執行長周一 (19 日) 表示，該公司仍持續推動明年首次公開發行 (IPO) 的計畫，上周英特爾有意收購的消息只是市場謠言。

格羅方德執行長考菲爾德 (Thomas Caulfield) 周一接受彭博以及 CNBC 採訪時，否認英特爾 (INTC-US) 收購的消息，他表示沒有進行任何討論，公司正朝著 IPO 的方向發展。

華爾街日報 (WSJ) 上周獨家報導，英特爾正在尋求機會收購格羅方德，價碼約 300 億美元，若成交將大大提振英特爾晶圓代工業務，有望創英特爾歷來最大手筆併購。

格羅方德原先是超微 (AMD) 晶圓代工業務，2009 年分拆後與新加坡特許 (Chartered) 半導體合併，目前由阿布達比主權投資基金 Mubadala Investment 所有。該公司計畫明年 IPO，估值約 300 億美元。

除了澄清英特爾併購消息外，考菲爾德也表示已準備好並願意幫助解決全球半導體短缺問題。格羅方德周一宣布在美國進行大規模擴廠計畫，將斥資 10 億美元於紐約州中馬爾他鎮 (Malta) 總部附近建第二座晶圓廠，預估馬爾他每年晶片產能擴充 15 萬片。

考菲爾德預期半導體產業未來 10 年成長力道將大於過去 50 年，格羅方德正快馬加鞭，共同努力發展日益提高的技術創新需求，以造福人類。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger)3 月表示將重返晶圓代工，在目前由台積電占上風的市場重振雄風，並宣布將投入逾 200 億美元，擴大美國的晶圓生產設備，也會在海內外推動更多投資。