成本低廉、發電時數長 Form Energy車用電池領域大突破

車用電池領域可望突破進展，新創電動車用電池公司 Form Energy 表示，已經製造出成本低廉、放電長達數日且不使用稀土金屬的電池，且原料僅需使用常見的「鐵」。

不過該公司表示，儘管該電池能解決綠能面臨的棘手問題，在沒有陽光、風力的情況下，能以較低的成本儲存並提供電力，但對電動車來說還太重。

華爾街日報 (WSJ) 報導，Form Energy 研發行事一向低調，也在保密協議的約定下未公開。但不久前，該公司透露研發進展，想讓監管機構和公用事業部門知道，如果一切繼續按計畫推進，該公司的鐵 - 空氣金屬電池 (iron-air batteries) 在 2025 年前將能實現低廉、長期的儲能。

Form Energy 投資人包括比爾．蓋茲（Bill Gates）成立的「突破性能源創投公司」（Breakthrough Energy Ventures）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。此外，Form Energy 最近啟動一輪 2 億美元的募資，並由全球最大鋼鐵業者阿賽洛米塔爾（ArcelorMittal）主導。

Form Energy 執行長 Mateo Jaramillo 表示，目前正準備生產能讓煤炭和天然氣等火力發電廠完全退休的環保電池。他曾開發過特斯拉 (TSLA-US) 的 Powerwall 電池，也參與該公司早期汽車動力系統開發。

鋰離子電池是電動車與目前電網規模電池的主力，分析師表示，鋰、鎳、鈷、鋰、錳等電池材料目前每千瓦小時的儲存成本約在 50 至 80 美元之間。

Form Energy 認為，電池材料改成鐵之後，每千瓦小時的儲存成本將低於 6 美元。若將這些電池組織成完整的供電系統，每千瓦小時的儲存成本也不超過 20 美元。學者表示，若以這種水準來看，完全可以取代傳統的化石燃料發電廠。

該公司表示計畫在 2023 年打造一款能連續放電 6 天以上的 1 百萬瓦特電池，目前正與多家公用事業公司就電池部署進行談判。

電池業者爭相發展新技術搶市

隨著世界各國都在減少溫室氣體排放，監管機構與電力公司在提供廉價、可靠與零碳的電力方面壓力越來越大。

拜登政府正在推動美國在 2035 年實現無碳電網，目前有幾個州與電力公司也做出類似承諾。美國能源部副主任 Jeremiah Baumann 表示：「我們知道前 80% 電池的發電技術原理，而且已具備成本競爭力。」他也說，真正的關鍵是，哪種技術能降低成本並進入市場。

隨著目前各家新創公司競相開發更先進、成本效益更高的儲能技術，Form Energy 研發的電池有望在該領域嶄露頭角。

有幾家公司正研發不同的電池想打進市場，如固態電池，另外也有類似「水基空氣電池」（aqueous air battery）提供低成本、長時間的儲電系統。歐盟則正在推動氫能發電與儲電。