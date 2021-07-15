第二檔電動車ETF募集倒數 富邦未來車ETF十大成分股出爐

繼國泰全球智能車 (00893-TW) 掀起熱烈搶購潮後，富邦投信推出台股第二檔電動車相關 ETF「富邦未來車 ETF」，將於 7/27 正式展開募集。有別於國泰全球智能車 ETF，富邦未來車 ETF 成分股鎖定六大主題，十大成分股已經出爐。

富邦未來車 ETF 基金擬任經理人蔡宗勲表示，未來移動四大關鍵趨勢「A.C.E.S」，是比電動車還要廣的未來移動趨勢，第一個關鍵趨勢 A 就是自動駕駛 (Autonomous)，2020 年全球自動駕駛 / 無人駕駛的市值才約為 194.6 億美元，預計到 2050 年自動駕駛將創造 7 兆美元的「乘客經濟」商機。第二個 C 是車聯網 (Connectivity)，預估 2025 年新車市場中，聯網汽車的數量將接近 7400 萬輛，滲透率達 80%。

第三個 E 是大家熟悉的電動車 (Electric)，2030 年全球電動車佔比將來到 32%，2040 年電動車產值預計將達 2.1 兆美元。最後一個關鍵趨勢 S 則是共享經濟 (Shared)，預計到 2026 年全球共享經濟產業總營收將來 1.18 兆美元，2021 至 2028 的預估年複合成長率將為 25.18%，兆元商機浮現。

有別於國泰全球智能車 ETF 追蹤的指數是 ICE FactSet 全球智能電動車指數，主打「純電動車」概念；富邦未來車 ETF 則追蹤「MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數」，該指數不僅著眼於電動車市場的發展，更放眼快速起飛的自動車駕駛技術、車聯網運用，車用晶片，以及疫情中仍逆勢成長的共享經濟產業。

「MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數」成分股根據以下 6 大主題關鍵字來篩選，包含：1. 電化學能源儲存技術、2. 生產電池製造用金屬之礦業公司、3. 自駕車與相關聯科技、4. 電動車、電動車零組件與原料、5. 新交通運輸方式，客運與貨運，包含電動車與自駕車、6. 共享運輸，進一步再根據市值、流動性、交易所等標準篩選出 30 大成分股，如市值大於 2 億美元、流動性部分則是 3 個月年化成交金額大於 1.25 億美元，以及單一成分股權重≤20% 及前五大成分股權重≤65%。

蔡宗勲指出，目前該 ETF 追蹤標的指數第一大成分股為特斯拉、權重將近 20%，台積電投資比重達 18.84% 居次，整體來說，光是前五大權重就超過 65%，主要是著眼於未來車 ETF 屬於主題型投資，且每半年對其權重重新調整為佔整體指數 20% 的再平衡機制，可兼顧風險與報酬，希望藉此捕捉繼智慧手機後下一輪世界新成長動力。