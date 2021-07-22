〈美股早盤〉美上周失業金數據意外回升 美股開平震盪

在公布失業金數據意外回升後，美股週四 (22 日) 開平震盪。截稿前，道瓊工業指數跌 70 點或 0.2％，那斯達克綜合指數漲 0.2％，標普 500 指數跌 0.1％，費半跌 0.4%。

最新數據顯示，美國上週初領失業金人數自低點回升，申請數近 42 萬人，續領失業金也回升至 323.6 萬人，意外高於預期和前值。

然而，10 年期美債殖利率仍延續漲勢，截稿前小漲至 1.292％，對 Delta 變種病毒的擔憂，本週稍早一度引發股市暴跌，資金大量湧入債市避險，將殖利率壓至 2 月以來最低。

在關注疫情同時，市場仍將重點放在企業財報表現。

美國航空 (AAL-US) 和西南航空 (LUV-US) 週四公布 Q2 營收均優預期，美航現金流更是自疫情爆發以來首度轉正，由於對前景看法依然謹慎，兩者開盤仍跌 3%。德儀 (TXN-US) 則因週三 (21 日) 公布營收和財測展望不如預期，開盤挫逾 4%。

英特爾 (INTC-US)、推特 (TWTR-US) 和 Snap(SNAP-US) 等科企財報將於盤後揭曉。

截至台北時間週四 (22 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 71.65 點或 - 0.21%，暫報 34726.35 點

那斯達克綜合指數上漲 41.84 點或 0.29%，暫報 14674.54 點

標普 500 指數下跌 0.27 點或 - 0.01%，暫報 4358.42 點

費半下跌 12.58 點或 0.38%，暫報 3276.17 點

台積電 ADR 下跌 0.41% 至每股 117.39 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.292%

紐約輕原油上漲 0.81% 至每桶 70.87 美元

布蘭特原油上漲 0.72% 至每桶 72.75 美元

黃金下跌 0.14% 至每盎司 1800.90 美元

美元指數下跌 0.25% 至 92.525 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點股：

陶氏化學 (DOW-US) 早盤下跌 1.99％，至 58.52 美元。

受強勁需求與低庫存支撐，陶氏化學週四公布 2021 年 Q2 財報成功轉虧為盈，銷售額報 138.9 億美元，年增 66%，EPS 報 2.51 美元，雙雙優於預期。展望未來，陶氏化學看好消費者支出、國際旅行和工業生產進一步強化獲利表現。

西南航空 (LUV-US) 早盤下跌 3.27％，至 51.40 美元。

西南航空週四公布 2021 年 Q2(Non-GAAP) 調整後淨虧損 2.06 億美元，(Non-GAAP) 稀釋後每股淨損 35 美分，虧損幅度均高於分析師預期。

Netgear(NTGR-US) 早盤下跌 14.17％，至 31.81 美元。

因疫情導致工廠被迫關閉，為供應鏈帶來限制，網路設備供應商 Netgear 公布 2021 年 Q2 營收 3.1 億美元，(Non-GAAP) 稀釋後 EPS 報 66 美分，雙雙低於市場預期，且財測不樂觀。

今日關鍵經濟數據：

美國上週 (7/17) 初領失業金人數報 41.9 萬人，預期 35 萬人，前值自 36 萬人上調至 36.8 萬人

美上週初領失業金意外上揚 (圖：Zerohedge)

美國上週 (7/10) 續領失業金人數報 323.6 萬人，預期 310 萬人，前值自 324.1 萬人上調至 326.5 萬人

美國 6 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 0.09，前值 0.29

台北時間 22:00 將公布美國 6 月成屋銷售年化總數，預期 595 萬戶，前值 580 萬戶

台北時間 22:00 將公布美國 6 月成屋銷售年化月增率，預期 2.6%，前值 - 0.9%

華爾街分析：

Natixis Investment Managers 全球市場策略主管 Esty Dwek 認為，企業獲利持續強勁，似乎凸顯 Delta 變種病毒沒有影響到復甦，至少目前為止是這樣，這讓市場相信復甦可以持續下去。

Nordea Asset Management 宏觀策略師 Sebastien Galy 預計市場將出現一些震盪，疲軟的數據顯示 Fed 可能提供更久的貨幣刺激。