冠軍操盤手：股票仍比債券有吸引力

在經歷週一股市的大幅下跌之後，投資人連兩天將 Delta 擔憂暫時拋在一邊、逢低買入，Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund 基金經理人 Josh Wein 週四 (22 日) 表示，這樣的做法並沒有錯，因為股票目前仍是最佳投資選項。

經歷血色星期一的短暫修正後，科技股領軍下，美股週二開始連 2 日迅速反彈，週四 (22 日) 美股開盤狹幅震盪，主因是美國上週首次申請失業救濟人數意外高於預期。

去年小型股冠軍操盤手 Josh Wein 週二受訪時稱，標普 500 指數及羅素 2000 指數的預估盈餘殖利率 (Forward-earnings yield) 都在 5% 左右，而 10 年期美債殖利率為 1.25%，兩者間利差越來越大、相當引人注目。

相較於債市，Josh Wein 建議投資者持續參與股市，預計未來數季企業獲利將出現擴張，而且成長將高於均值。

盈餘殖利率（Earnings Yield）= 每股盈餘 / 股價，又稱「外部股東報酬率」，可作為判斷股價相對公司的獲利能力便宜或昂貴的參考。

Josh Wein 提到，股市似乎每 6-8 週就會迎來拋售一次，隨後會有序走高，部分原因是，市場認為聯準會 (Fed) 將永遠充當堅實的後盾，但 Josh Wein 並不認為市場存在泡沫，也不認為股市修正是反映出價格過高。

Josh Wein 稱：「現在的問題是，美國經濟成長預期需要進一步下調，海外可能也是如此，但我不太擔心通膨，這可能是由於經濟艱難地重啟，通膨壓力更多的是來自供給、而不是需求拉動。」

Josh Wein 建議在非必需消費品、必需消費品，以及大量零售和消費類股等價值股中尋找便宜貨。

他主要透過「估值、盈利增長和股價動量」篩選出了三檔個股，包括玩具製造商 Mattel (MAT-US）、零售商 Big Lots (BIG-US) 和美國房地產開發公司 Meritage Homes (MTH-US) 都是他的首選股票。

Josh Wein 提到：「大家清楚地看到多檔類股股價上漲趨勢，因此歸根究底取決於估值。市值營收比 (P/S 或 PSR) 也是一個重要指標。」

相較於中小型股，Josh Wein 認為，若投資人想買入一家現金流強大、增長迅速的大型企業，這代價可能過高，目前微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 的估值都過高。