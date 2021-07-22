為確保電商公平性 澳洲監管機構對亞馬遜、eBay啟動調查

據報導，在新冠肺炎疫情及相關防疫封鎖限制下，更多民眾轉向線上購物，為確保電商產業的公平性，澳洲反壟斷監管機構在週四 (22 日) 表示，將對亞馬遜 (AMZN-US)、eBay(EBAY-US) 等電商平台啟動調查。

報導指出，新冠肺炎疫情期間，居家隔離措施使得人們轉向線上購物，因而大幅推升電子商務銷售額，在 2020 年，澳洲的線上購物大幅增長了 57%，達到創紀錄的 505 億美元。

為確保電商平台公平性，澳洲競爭和消費者委員會 (ACCC) 表示，將開始對亞馬遜、EBAY、Kogan 等線上平台的澳洲事業部進行調查。

ACCC 主席 Rod Sims 在一份聲明中表示，線上市場是經濟中一個重要且不斷成長的部分，因此了解線上市場的運作方式，以及是否為消費者和企業有效運作非常重要，希望確保用於傳統零售的規則也能在線上環境中也得到遵守。

ACCC 表示，將審查大型線上市場與第三方賣家和購物者之間的關係，包括競爭影響和數據處理方式、投訴和評論。監管機構也表示，ACCC 將在 8 月中之前接受企業意見提交，並將於 2022 年 3 月提交最終結果報告。

亞馬遜發言人表示，該公司期待能在未來幾個月內針對這些重要議題與 ACCC 進行接觸，而 eBay 則未發表評論。

ACCC 表示，該機構已經收到了廣泛的投訴，包括線上市場銷售商品品質、向賣家匯款的及時性、商品在市場上的呈現方式。

作為更廣泛數位平台服務調查 (Digital Platform Services Inquiry) 的一部分，ACCC 最近幾個月已經進行了一系列的調查。