馬斯克注入強心針！比特幣回到3.2萬美元 特斯拉可能再接受用於付款

比特幣收復 3 萬美元持續反彈，回升到 3.2 萬美元，支撐價格上漲的其中一股力量來自幣圈名人加密貨幣對談，馬斯克周三 (21 日) 表示，由於挖礦活動增加再生能源使用量有成果，特斯拉可能重新接受比特幣付款，對他個人來說，比特幣占資產一大部分，不想看到價格下跌。

馬斯克周三和推特 (TWTR-US) 執行長多爾西 (Jack Dorsey)、「女股神」方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 對談，他在 The ₿ Word 會議上透露，自己的資產除了特斯拉 (TSLA-US) 和 SpaceX，就屬比特幣占最高比重，沒有動機刺激價格下跌 。

他說：「我希望看到比特幣成功，如果它下跌，我會虧錢。我可能幫比特幣加油打氣，但不會拋棄。」

他透露，除了比特幣和狗狗幣，自己也持有以太幣 (ETH)。此外，太空公司 SpaceX 也持有比特幣，且不打算賣掉。

馬斯克並表示，只要挖礦耗電提高再生能源的比重，特斯拉未來可能恢復接受消費者以比特幣付款。「我希望再多做一點實地查核，確認再生能源使用比率是否可能保持或高於 50%，現在的數據顯示比率正在升高。最終答案可能是特斯拉重新接受比特幣付款。」

比特幣周二一度跌破 3 萬美元重要支撐，觸及一個月低點，今年來漲幅化為烏有，不過周三展開反彈，並在馬斯克談話後擴大漲幅，美東時間下午 2 時許左右漲至 32,820 美元，漲幅超過 8%。

加密貨幣從 5 月中旬開始下跌，迄今總市值蒸發 1.3 兆美元。比特幣近期利空頻傳，原因包括中國升高監管力道，歐洲和美國對大量耗用能源的挖擴心存疑慮，投資人也對投機資產轉趨謹慎。

女股神：把比特幣納入資產負債表可避通縮

「女股神」則在會中說，企業可以考慮把比特幣納入資產負債表，可以藉此規避通縮。

她建議美國財務會計標準委員會 (FASB) 重新考慮對比特幣的分類，現況是比特幣下跌，機構就必須減記持幣，但如果把比特幣分類改為「有形資產」，可以改善此問題。