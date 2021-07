Uber、Lyft司機掀罷工潮 提加薪與成立工會訴求

Uber(UBER-US) 與 Lyft(LYFT-US) 的司機周三(21 日)在美國各城市罷工抗議,要求提高薪水與成立工會的權利,顯示零工更積極爭取勞動保障。

此次的罷工活動由共享汽車司機聯盟(Rideshare Drivers United)號召,呼籲 Uber 與 Lyft 的司機及乘客,當天關閉兩家公司應用程式抵制叫車服務,以爭取加薪與籌組工會權利。

此次響應罷工的城市包括洛杉磯、舊金山、波士頓、克里夫蘭、拉斯維加斯、匹茲堡、丹佛、巴爾的摩與德州奧斯汀等地,不過共享汽車司機聯盟並未提供預計參與罷工的司機人數。

共享汽車司機聯盟在美國擁有約 3 萬名會員,該組織極力促成《保護組織權利》(Protection the Right to Organize, PRO Act)法案,一旦該法過關當前勞動法將大大改革,不但能強化工人組織工會的權利、保障工人免於受雇主報復或資遣,也禁止雇主干涉與影響工會選舉,加重違反勞動法的公司的處罰。目前 PRO Act 已經獲得美國眾議院批准,並將在參議院進行表決。

紐約計程車司機聯合會(NYTWA)也舉辦一場關於 PRO Act 法案的線上研討會,該組織創始人 Erik Forman 表示會力挺罷工司機。

Lyft 在一份聲明中表示,包括加州內在,司機的時薪都超過 30 美元,而 Uber 發言人則說,公司將會繼續與國會、工作夥伴討論研擬解決方案,以提高工作品質與安全性。

此次司機罷工正逢美國缺工潮,Uber 與 Lyft 為因應人手不足問題正努力招聘司機,以滿足城市在經濟重啟後對叫車需求的爆炸式成長。

由於許多人在疫情期間接受政府補助後,遲遲未回歸工作崗位,或者是已另謀出路,導致司機不足。

根據 Rakuten Intelligence 調查,美國司機短缺問題不僅讓車子變得難叫,費用也水漲船高,6 月的車資比疫情前漲約 53%。