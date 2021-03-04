共享乘車躍居科技股亮點 Lyft創封城後最強單週業績 大漲逾8%

在科技股週三 (3 日) 普遍疲弱的情形下，共享乘車股成了今日罕見亮點，Lyft (LYFT-US) 稱共享乘車較預期提早復甦，激勵股價收漲 8% 以上，也樂觀帶動同業 Uber (UBER-US) 上漲 2.6%。

然而，有別於 Lyft 上修財測的樂觀情緒，週一 Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 在摩根士丹利科技大會上謹慎評論，稱其運輸業務在美國和歐洲有一些復甦跡象，但「現在說還太早」。

由於 10 年期公債殖利率週三再度上升至 1.49% (上週達 1.6% 高點)，科技股受挫。殖利率這樣的漲勢引起大眾對股票估值和通膨上升的擔憂，而債券殖利率上升對科技股的打擊尤其嚴重，因為科技業向來依靠寬鬆借貸來支撐卓越的成長。

新冠疫情下的雲端股失寵，Twilio (TWLO-US) 收低 7.6%、Atlassian (TEAM-US) 大跌 6.8%。盤後公布財報的 Snowflake (SNOW-US) 收挫 8.7%。其他大型科技股也未能倖免，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.8%、亞馬遜 (AMZN-US) 下挫近 3%、蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 分別下跌 2.5% 和 2.7%。谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 收低 2.6%。

Lyft 創下實施封鎖措施以來最強一週

根據 Lyft 週二上呈 SEC 的文件，Lyft 預期第一季本業 EBITDA（稅前息前折舊前攤銷前利潤）虧損 1.35 億美元，優於原先估計的虧損 1.45 億至 1.5 億美元。

Lyft 也提到，2 月最後一週的載客量是自去年 3 月開始實施防疫封鎖措施以來，表現最強勁的一週，並預期本月會持續復甦。

隨著美國越來越多州放寬新冠病毒防疫限制，新冠疫苗也不斷在全美推廣接種，CFRA 分析師週三表示，「我們相信 Lyft 將朝著自 3 月 21 日當週起成長年率正值的方向發展，除非疫苗接種推廣工作遭遇任何挫折，否則這樣的成長會加速進入夏季。我們認為 Lyft 第一季共乘前景正面，尤其是考量到某些地區的疫情和天氣問題仍不明確的情況。」

Truist 分析師週二表示，Lyft 上修財測讓他們更有信心認為該業務趨勢應該會持續改善，因為隨著新冠疫情慢慢散去，地方政府紛紛放寬社交活動的防疫限制，大眾也返回工作崗位。

「我們認為這些限制會進一步放寬，尤其是已經完全重啟的德州，整個春季的年率趨勢應該會加速改善。」

Uber 和 Lyft 仍然樂觀認為，今年年底前將在調整後的 EBITDA 基礎上實現獲利。

Needham 分析師週三表示，「目前 Lyft 看到令人振奮的需求跡象，且有能力管理這個需求，同時上修獲利預測，表現出穩健的執行力。」