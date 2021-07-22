Delta使美國疫情復燃 專家仍看好下半年經濟成長

Delta 變種病毒導致美國疫情反撲，許多人憂心會影響經濟復甦，不過許多經濟學家指出，由於居家防疫期間累積的儲蓄與對社交、旅遊的渴望，將推動就業與消費支出穩定，預估今年下半年美國經濟將維持強勁成長，不會受病毒影響。

美國感染 Delta 病毒的病例數近期激增，地方衛生官員擔憂若再度祭出防疫限制，將影響經濟復甦成長，因此改採強化疫苗接種應對。但經濟學家認為，其實防疫限制對經濟干擾有限，因為在評估經濟成長前景時，重點不在病例數，而是通膨的穩定。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 經濟學家 Oren Klachkin 表示，Delta 的確是經濟衰退的重大風險，但這種風險已被強勁的基本面抵銷。他表示，在經歷 18 個月的居家防疫後，消費者已存有大量現金，也急著大肆消費抒發在家悶壞的心情，並認為目前疫苗應該能夠將病例的高峰維持在相當低的水平。

牛津經濟研究院並未改變對美國國內生產毛額（GDP）的預測，該機構先前估美國第三季 GDP 成長近 9%，延續今年上半年刺激措施推動經濟成長的動能。

另一間預測機構凱投宏觀（Capital Economics）表示，通膨才會導致經濟成長放緩，而 Delta 的病例數不會。該機構分析師 Paul Ashworth 說：「除非 Delta 造成的疫情完全失控，否則我不認為會有什麼很大的負面影響。」

美國各地近幾周新冠疫情病例數、住院與死亡人數都上升，不過並非各州疫情都升溫，只有在疫苗覆蓋率較低的州才出現較嚴重的情形。此外這次的疫情復燃並未實施如去年春季的大範圍封鎖、裁員、商業活動限制等措施。

經濟復甦力道、就業市場仍受影響

不過密西根大學的經濟預測專家 Donald Grimes 表示，儘管 Delta 變種病毒對經濟影響不大，但政府應對該病毒採取的應對措施可能導致復甦沒有原先強勁。

例如大學、私人場所與體育館新的防疫限制，可能減少當地的經濟活動、一些企業也可能不會選擇重新開放公司辦公，影響汽油、交通運輸等秋季消費成長。

此外，經濟學家也預估，職缺招聘也將以史上最快的速度成長，職缺數將創下歷史新高，而企業裁員趨勢將有所下降。

不過田納西大學經濟學家 Marianne Wanamaker 表示，儘管如此，Delta 病毒還是影響勞動力重返工作崗位的時間，就業市場要重振就會更加困難。

雖然美國今年 6 月就業機會迅速增加，但整體就業機會仍比去年 2 月少 680 萬個職缺。