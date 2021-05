美國零工身分再起爭議 Uber、Lyft擬妥遊說劇本備戰

Uber(UBER-US)、Lyft(LYFT-US) 與其他零工經濟的公司在勞工契約上將面臨拜登政府的新挑戰,但這些公司已為對抗華府做好準備,將再次祭出遊說劇本應戰。

Uber、Lyft、DoorDash(DASH-US)、Instacart 等公司去年 11 月發起一場耗資 2.05 億美元的運動,在加州成功通過 22 號提案,修正 AB5 勞工法案,將駕駛員定義為業務外包(承攬關係),而非聘請員工(雇傭關係)。

雖然 AB5 法案在加州不再適用駕駛員與送餐員,但對其他零工工人仍然有效。

美國總統拜登在競選時承諾過,將替零工工人提供法律與福利保障,因為零工工人為獨立承攬合約工,通常沒有失業保險、帶薪病假與醫療保險。美國勞工部長 Marty Walsh 上月接受媒體採訪時表示:「零工也該視為公司員工。」

目前民主黨議員正在國會推動工會支持的工會組織法案(Protecting the Right to Organize Act,PRO 法),該法案與加州的 AB5 有一定程度的雷同,旨在保障零工權益,並將零工工人定調為雇傭關係。

Uber、Lyft、DoorDash、Instacart 等公司援引調查數據稱,旗下大多兼職員工步希望被列為正式員工。

但這份調查是由與公司有關聯的研究人員共同撰寫並獲公司贊助,且用電子郵件與社群媒體貼文等不科學的方式進行調查,有失數據公正性。

除了圍繞在零工工人地位的戰爭又將開打之外,有關商業監管的討論也正日益白熱化。由於部分人認為,聯邦政府對 Uber、DoorDash 與其他數位經濟公司的監管較為寬鬆,使得這些公司得以重新定義工作、通信與零售的傳統定義。

現在華府的共和黨與民主黨兩派人馬出於不同原因,都呼籲政府對主導經濟重要領域的新創企業施加更多控制。

據響應性政治中心 (Center for Responsive Politics) 數據顯示,Uber、Lyft、DoorDash 與 Instacart 今年來共花費 130 萬美元遊說拜登政府與美國國會議員,去年的遊說總花費為 570 萬美元,其中有一半來自 Uber。

面臨零工權益議題逐漸升溫,這些公司可能採取類似行動。

Lyft 的發言人表示:「目前還沒有行動呼籲,但如果真的出現這種情況(PRO 法案通過),將會呼籲旗下駕駛員群起反抗。」

Uber 與 DoorDash 目前還沒有任何具體計畫。