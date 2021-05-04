美國零工身分再起爭議 Uber、Lyft擬妥遊說劇本備戰

Uber(UBER-US)、Lyft(LYFT-US) 與其他零工經濟的公司在勞工契約上將面臨拜登政府的新挑戰，但這些公司已為對抗華府做好準備，將再次祭出遊說劇本應戰。

Uber、Lyft、DoorDash(DASH-US)、Instacart 等公司去年 11 月發起一場耗資 2.05 億美元的運動，在加州成功通過 22 號提案，修正 AB5 勞工法案，將駕駛員定義為業務外包（承攬關係），而非聘請員工（雇傭關係）。

雖然 AB5 法案在加州不再適用駕駛員與送餐員，但對其他零工工人仍然有效。

美國總統拜登在競選時承諾過，將替零工工人提供法律與福利保障，因為零工工人為獨立承攬合約工，通常沒有失業保險、帶薪病假與醫療保險。美國勞工部長 Marty Walsh 上月接受媒體採訪時表示：「零工也該視為公司員工。」

目前民主黨議員正在國會推動工會支持的工會組織法案（Protecting the Right to Organize Act，PRO 法），該法案與加州的 AB5 有一定程度的雷同，旨在保障零工權益，並將零工工人定調為雇傭關係。

Uber、Lyft、DoorDash、Instacart 等公司援引調查數據稱，旗下大多兼職員工步希望被列為正式員工。

但這份調查是由與公司有關聯的研究人員共同撰寫並獲公司贊助，且用電子郵件與社群媒體貼文等不科學的方式進行調查，有失數據公正性。

除了圍繞在零工工人地位的戰爭又將開打之外，有關商業監管的討論也正日益白熱化。由於部分人認為，聯邦政府對 Uber、DoorDash 與其他數位經濟公司的監管較為寬鬆，使得這些公司得以重新定義工作、通信與零售的傳統定義。

現在華府的共和黨與民主黨兩派人馬出於不同原因，都呼籲政府對主導經濟重要領域的新創企業施加更多控制。

據響應性政治中心 (Center for Responsive Politics) 數據顯示，Uber、Lyft、DoorDash 與 Instacart 今年來共花費 130 萬美元遊說拜登政府與美國國會議員，去年的遊說總花費為 570 萬美元，其中有一半來自 Uber。

面臨零工權益議題逐漸升溫，這些公司可能採取類似行動。

Lyft 的發言人表示：「目前還沒有行動呼籲，但如果真的出現這種情況（PRO 法案通過），將會呼籲旗下駕駛員群起反抗。」

Uber 與 DoorDash 目前還沒有任何具體計畫。