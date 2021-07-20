眾股皆跌我獨漲！Nvidia逆勢上漲有秘密武器

週一 (19 日) 新冠疫情惡化和經濟見頂恐慌來襲，繼亞股、歐股接連暴跌後，美股也慘遭大屠殺，費半慘跌逾 2%，但 Nvidia 卻逆襲上漲。

因為強勁的財報表現，今年上半年 Nvidia (輝達)(NVDA-US) 累計上漲超過 40%，週一美股盤中截稿前，道瓊盤中暴跌逾 900 點，Nvidia 卻呈現「眾股皆跌我獨漲」的情況，其股價一度大漲逾 4%，暫報每股 749.12 美元。

Nvidia 週一股價逆勢上漲，表現強勁。(圖片：AFP)

Nvidia 近期利多消息不斷，華爾街最新爆料指出，Nvidia 已經準備在 2022 年推出新款 GerForce RTX 30 系列「Super」系列顯示卡，沿用三星 8 奈米製程，有望成為 Nvidia 明年獲利的秘密武器。

該公司距離完成收購 ARM 交易的目標越來越近了。今年 Nvidia 營收將達到 249 億美元，每股盈餘 (EPS) 估落在每股 15.82 美元。但當前 47 倍的本益比也表明，Nvidia 股價處於高位。

Nvidia 往軟體服務領域滲透，這意味著下一個 10 年利潤可能出現大幅增長，這也是目前 Nvidia 本益比高昂的重要主因。

華爾街「漲」聲不斷

美國投資研究機構晨星公司 Morningstar 分析師 Abhinav Davuluri 釋出最新報告顯示，Nvidia 的經濟護城河由窄變寬，這要歸功於與圖形處理單元 (GPU) 設計相關的無形資產。

瑞穗證券在最新研報中，維持對 Nvidia 的「買入」評級，將其目標價上調至每股 900 美元，認為 2021 財年下半年遊戲機和遊戲 PC 需求強勁。

基於資料中心趨勢和軟體貨幣化，投行 Truist Securities 近期將 Nvidia 目標價從 768 美元上調至 910 美元，並維持該股的「買入」評級。

KeyBanc 分析師 John Vinh 將 Nvidia 的目標價從 775 美元上調至 950 美元。BMO Capital Markets 分析師 Ambrish Srivastava 將 Nvidia 目標價從 975 美元升至 1,000 美元的市場最高價，給予「優於大盤」的評級。