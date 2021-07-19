VIX狂飆！道瓊盤中暴跌逾800點 十年期美債殖利率穿破1.2%

週一 (18 日) 全球股市暴跌，Delta 變種病毒案例飆升，經濟復甦已見頂擔憂蔓延，通膨數據高漲等利空因素影響之下，恐慌指數 VIX 飆漲，創 5 月以來的最高水平。

美股盤中時段，道瓊暴跌逾 800 點，正有望迎來今年最大跌幅，債市暴漲，10 年期美債殖利率跌破 1.2%，創 5 個月來新低。

截稿前，台北時間週一晚間 11 時 30 許

道瓊指數暴跌 2.33% 或 808.64 點，暫報 33,879.21 點

十年期美債殖利率跌破 1.2%，暫報 1.19％

恐慌指數 VIX 暴漲逾 22%，暫報 22.66

美元 (DXY) 指數小幅上漲 0.16%，暫報 92.83

黃金跌 0.52%，暫報每盎司 1,805.65 美元

全球各地嚴峻數據正動搖投資者對復甦的信心，在美國疫情自春天緩和以來，單日新增新冠確診數再次升溫，英國自 19 日起解除防疫禁令後，疫情也在數日激增，東京奧運選手村染疫情況也格外令人關注。

過去 7 日內，美國平均每天新增近 3 萬例新增確診，高於一個月前每天約 1.1 萬例的 7 日平均值。

經濟復甦擔憂見頂之下，美國銀行近期將美國國內生產總值 (GDP) 預估從先前預估的 7% 下調至 6.5%，明年維持 5.5%。

PIMCO 前首席執行長 Mohamed El-Erian 提到：「今天市場有兩個擔憂，一是對市場技術的擔憂，二是對經濟增長的擔憂。這就是今天早盤所有資產表現。」

Evercore ISI 分析師 Josh Schimmer 報告指出：「美國似乎忘記仍處於大流行之中，因此夏季的新冠浪潮正在加速席捲。」

現任美國輝瑞董事會成員、前美國食品和藥物管理局 (FDA) 局長 Scott Gottlieb 稱，我們可能低估了美國目前的感染人數，因為在某種程度上，很多感染者屬於無症狀或輕度症狀的年輕族群中，他們不一定會認為自己染疫，錯過接受病毒檢測。」

Leuthold Group 投資策略師 Jim Paulsen 表示：「新冠疫情加劇了人們的擔憂，因為 (洛杉磯等) 新的口罩禁令很多人擔心，經濟封鎖可能也會再次發生。這種擔憂導致一些分析師再度下調實質 GDP 預估，從而壓低公債殖利率，對週期性板塊和小型股等經濟敏感股的衝擊最大。」