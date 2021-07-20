〈美股盤後〉道瓊暴跌逾700點 Nvidia神救援費半

由於 Delta 變種病毒案例飆升，經濟復甦見頂擔憂，華爾街迎來血色星期一，亞股、歐股接連淪陷後，美股週一 (19 日) 慘遭屠殺，恐慌指數 VIX 飆升逾 20%，資金湧向公債、美元避險，十年期美債跌破 1.2% 心理關口。

道瓊週一開盤大跌 500 點，爾後一路擴大跌幅，能源、金融股領跌之下，道瓊午盤一度下殺逾 900 點，終場道瓊收黑逾 700 點，創去年 10 月以來最差單日表現。

標普所有板塊血染，收跌逾 1.5%，創 5 月 12 日以來最大單日跌幅，那指收黑逾 1%，Nvidia 神救援之下，費半尾盤收復失土，終場收紅 0.07%。

政經消息方面，美國總統拜登週一於白宮表示，他認為近期通膨是暫時的，但聯準會 (Fed) 應採取必要措施來支持強勁持久的經濟復甦。

根據美國國家經濟研究局 (NBER) 調查顯示，新冠疫情引發的經濟衰退始於 2020 年 2 月，並在同年 4 月終結，是美國史上最嚴重、也是最短的經濟衰退期。

地緣政治衝突未歇，五眼聯盟 (美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭) 、歐盟和北約國家週一發表聯合聲明，譴責中國政府透過駭客對微軟 Exchange 郵件伺服器漏洞發動網路攻擊，進行網路勒索、挖礦綁架，造成超過 6 萬組織遭殃。

美國財政部長葉倫近日接受外媒採訪，她對去年川普政府與中國的第一階段貿易協議表示質疑，這是拜登政府首度明確表態。葉倫認為，這對中國徵收關稅的方式沒有經過深思熟慮，關稅某些情況下傷害了美國消費者，許多方面並未真正解決美中間的根本問題。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.90 億例，死亡數突破 409 萬例，美國累計確診超過 3411 萬例，累計死亡數超過 60.9 萬。印度累計確診超過 3114 萬例，巴西累計確診 1937 萬例。

美國自春天疫情趨緩以來，確診數本月再次激增，洛杉磯恢復強制戴口罩，英國自 19 日起解除防疫禁令後，當地疫情也在數日惡化，東京奧運選手村傳出的染疫情況也格外令人關注。

週一 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 725.81 點，或 2.09 %，收 33,962.04 點。

標普 500 指數下跌 68.67 點，或 1.59%，收 4,258.49 點。

那斯達克指數下跌 152.3 點，或 1.06%，收 14,275.0 點。

費城半導體指數上漲 2.1 點，或 0.07%，收 3,147.5 點。

標普 11 大板塊全部血染。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王不支倒地。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.69%；臉書 (FB-US) 下跌 1.23%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.88%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.67%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.33%。

道瓊成分股集體挫跌。波音 (BA-US) 大跌 4.94%；美國運通 (AXP-US) 大跌 4.24%；Honeywell (HON-US) 大跌 4.20%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.55%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.70%。

費半成分股以 NVIDIA 領漲。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.41%；AMD (AMD-US) 漲 0.80%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.34%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.60%；美光 (MU-US) 跌 0.57%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.66%。

台股 ADR 欲振乏力。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.34%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.32%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.39%。

企業新聞

Nvidia (NVDA-US) 3.41% 至每股 751.19 美元。晨星、瑞穗證券等多家投行釋出 Nvidia 的看多報告，此外，Nvidia 距離完成收購 ARM 交易的目標越來越近，還傳出明年將推新款 GerForce RTX 30 系列「Super」系列顯示卡。

IBM (IBM-US) 收黑 0.71% 至每股 137.92 美元，盤後勁揚逾 3%。該公司盤後公布最新財報，營收、獲利皆優於預期，調整後每股純益為 2.33 美元，營收為 187.5 億美元，為 3 年來最強勁的收入增長。

視訊會議大廠 Zoom (ZM-US) 將以 147 億美元收購美國雲端客服供應商 Five9 (FIVN-US)，前者下跌 2.15%，後者大漲 5.92%。

嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.73% 至每股 166.88 美元。嬌生傳計畫將旗下爽身粉訴訟相關債務，轉移至另一家新公司並尋求破產保護，以減少訴訟賠償金額。

美國零佣金股票交易平台、有散戶大本營之稱的 Robinhood 計劃在那斯達克上市，股票代碼 HOOD，週一該公司更新招股書，預計 IPO 價格落在每股 38 美元至 42 美元間，目標市值 350 億美元。

經濟數據

美國 7 月 NAHB 房產市場指數報 80，預期 82.0，前值 81.0

華爾街分析

Janney Montgomery Scott 投資策略師 Mark Luschini 點評，目前投資者關注的宏觀不確定性過多，包括變種病毒擴散 / 疫情升溫、通膨問題、縮減購債政策、地緣政治緊張等。

Commonwealth Financial Network 投資管理主管 Peter Essele 表示，新一波疫情可能會引發封鎖，預示著為脆弱經濟復甦敲響喪鐘。

Pershing Square Capital 創始人 Bill Ackman 卻樂觀認為，Delta 變種不會對經濟重啟構成重大威脅，因為它可以激勵人們接種疫苗，加快群體免疫的步伐，Bill Ackman 預測秋季將迎來極為強勁的經濟。

Leuthold Group 投資策略師 Jim Paulsen 表示：「新冠疫情加劇了人們的擔憂，因為 (洛杉磯等) 新的口罩禁令很多人擔心，經濟封鎖可能也會再次發生。這種擔憂導致一些分析師再度下調實質 GDP 預估，從而壓低公債殖利率，對週期股、小型股等經濟敏感股的衝擊最大。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主