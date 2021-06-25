iPhone 13即將問世！大摩建議「緊抱」蘋果

iPhone 13 即將問世，摩根士丹利 (大摩) 週四 (24 日) 分析師發布看多報告，建議投資人「緊抱」蘋果。

iPhone 12 系列需求強勁下，iPhone 上季創造了 479 億美元營收，年增 65.5%。隨著 iPhone 13 即將問世，市場對今年的新機期望度卻不似去年高。

一些投資者擔心未來 iPhone 的收入成長率將出現兩位數的下降 (圖片：蘋果)

一些投資者對蘋果 2022 財年獲利前景感到擔憂，擔心未來 iPhone 的收入成長率，將出現兩位數的下降，就像 2016 財年的 iPhone 6S 和 2019 財年的 iPhone XS 一樣。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 週四發佈一份報告，該內容提出了投資者對蘋果看空的四大因素。

首先蘋果處於 iPhone 週期的季節性低谷期，加劇供應鏈噪音影響。再來，監管風險可能仍然是蘋果隱患。

第三，隨著疫苗普及、新冠新增確診數下滑，在家辦公有關的對 Mac 和 iPad 的需求將會減弱，最後一點是，投資者擔心 S 週期問題，新一代 iPhone 將導致更長的升級週期和可能的財測下修。

一些人預期在家辦公需求將逐漸減少，可能影響 Mac 和 iPad 銷量。(圖片：蘋果)

Katy Huberty 稱，一些人擔心 iPhone 營收將出現兩位數下滑，但他預計在 iPhone、Mac 和 iPad 需求強勁的推動下，蘋果新一季財報營收將優於華爾街預期，長期來看，蘋果在 2023 財年前仍能實現收入和 EPS 明顯增長。

Katy Huberty 維持蘋果的增持 (Overweight) 股票評級，目標價升至 162 美元。蘋果 (AAPL-US) 週四微跌 0.22% 至每股 133.41 美元。