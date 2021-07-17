印度電子支付一哥Paytm正式申請IPO 螞蟻或須出售5%股權

印度電子支付巨擘 Paytm 正式申請公開首次發行 (IPO)，周五 (16 日) 曝光的上市公開說明書顯示計劃募資多達 1,660 億盧比 (22 億美元)，估值達到 250 億美元，可望寫下印度 IPO 募資紀錄。知情人士透露，Paytm 金主之一螞蟻集團可能出售至少 5% 持股，以符合印度監管規則。

根據公開說明書草稿，Paytm 計劃發行價值 830 億盧比的新股，並由現有投資人另外釋出 830 億盧比股票，資金將用來提升支付服務和併購。

公開資料顯示，Paytm 目前的金主包括螞蟻集團、軟銀集團，以及「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威。

螞蟻持有 Paytm 母公司 One97 Communications 的 30.33% 股權，根據印度證券交易委員會 (SEBI) 規定，Paytm 要以專業管理公司身分上市，螞蟻集團須把持股降到 25% 以下。

料寫印度規模最大 IPO 紀錄

Paytm 正把握疫情帶動印度數位經濟蓬勃發展的時機 IPO，並藉此增強與 WhatsApp Pay、Google Pay 等在印度競爭的實力。

Refinitiv 資料顯示，目前印度 IPO 紀錄由餐飲外送服務商 Zomato 寫下，該公司 16 日 IPO 募資 13 億美元，市場熱烈迴響，投資人超額認購將近八倍。螞蟻集團也是 Zomato 金主之一。

印度科技業擁有多家市值超過 10 億美元的「獨角獸」，但目前只有 Zomato 上市。

正在規劃 IPO 的企業還包括沃爾瑪旗下電商巨擘 Flipkart、美妝品牌 Nykaa、叫車公司 Ola。

Paytm 由 43 歲的創業家 Vijay Shekhar Sharma 成立，2016 年因為印度央行廢除高面額鈔票、電子支付使用量激增，Paytm 跟著聲名大噪，目前業務觸角已經延伸到保險、黃金買賣、電影和飛機票販售、銀行存款和匯款，目前每年每天有 1.14 億用戶使用到 Paytm 的支付服務。

根據公開說明書，One97 Communications 在止於 3 月的上一會計年度淨損 169.6 億盧比，從前年的 284.2 億盧比縮小，營收則下滑 14.6% 至 280.2 億盧比。