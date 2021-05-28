印度線上支付龍頭Paytm IPO上看30億美元 創印度紀錄新高

《彭博》報導報導指出，印度線上支付龍頭 Paytm 計畫在今年 11 月份 IPO，募集約 2180 億盧比 (30 億美元)。如果順利進行，這將打破印度 IPO 規模的紀錄。

報導稱，Paytm 計畫約在今年 11 月上市，目標估值 250 億美元～300 億美元。Paytm 母公司 One97 董事會將在今 (28) 日正式召開會議批准這項 IPO 計畫。

公開資料顯示，包含股神巴菲特掌管的波克夏 · 海瑟威、軟銀集團和螞蟻集團均是 Paytm 的投資人。一旦 IPO 案順利進行，Paytm 將打破之前由印度煤炭於 2010 年創下的 1500 億盧比的 IPO 規模紀錄。

作為在印度市場的線上支付龍頭，Paytm 過去一年一直專注於提升營收，公司業務已從數位支付擴展到銀行、信用卡、金融服務、財富管理和數位錢包。

在公司 CEO Vijay Shekhar Sharma 的帶領下，Paytm 成功抵抗包括沃爾瑪旗下 PhonePe、亞馬遜 Pay 及 Facebook 旗下 WhatsApp Pay 在內的激烈競爭，市場比重在印度線上交易市場排名第一。

根據公司官方資料指出，Paytm 目前擁有約 2000 萬商業合作夥伴，公司使用者月交易量達到 14 億筆。

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