〈美股早盤〉美國CPI續創多年新高 主要指數開低後平盤震盪

高於預期的通膨數據，壓過第 2 季財報的強勁開局，美股周二 (13 日) 自歷史高點回落，主要指數小幅開低後於平盤震盪。截稿前，道瓊工業指數小跌 27 點或近 0.1％，標普 500 指數跌 0.05％，那斯達克綜合指數跌 0.1％，費半跌 0.4%。

美國勞工統計局周二公布 6 月整體和核心 CPI 數據全數高於預期，並再創多年新高。

發布通膨數據後，10 年期美債殖利率一度走高，截稿前回落至 1.354％。

經濟復甦帶動企業併購市場火熱，摩根大通、高盛財報公布財報均優於市場預期，但股價開盤依舊小幅下滑，百事可樂 (PEP-US) 公布近 10 年來最快銷售增長後，開盤漲近 1％。

Sanctuary Wealth 投資長 Jeff Kilburg 認為，對企業獲利和財測的樂觀預期將帶動市場走高，不過一旦表現令人失望，可能導致股市回調

美國銀行 (BAC-US)、花旗 (C-US)、富國銀行 (WFC-US) 等銀行股將在本周陸續公布財報，FactSet 調查分析師預計銀行業第 2 季平均獲利增長 1 倍以上，年增率估達 119.5%。

截至台北時間周二 (13 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 27.13 點或 - 0.08%，暫報 34969.05 點

那斯達克綜合指數下跌 6.84 點或 - 0.05%，暫報 14726.40 點

標普 500 指數下跌 5.54 點或 - 0.13%，暫報 4379.09 點

費半下跌 12.88 點或 - 0.39%，暫報 3306.12 點

台積電 ADR 上漲 0.27% 至每股 122.96 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.354%

紐約輕原油上漲 0.11% 至每桶 74.18 美元

布蘭特原油上漲 0.39% 至每桶 75.45 美元

黃金上漲 0.04% 至每盎司 1806.60 美元

美元指數上漲 0.48% 至 92.69 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

摩根大通 (JPM-US) 早盤下跌 0.5％，至 157.21 美元。

小摩 Q2 投行手續費收入創高，加上釋放更多貸款損失準備金，幫助抵銷交易收入疲勢，小摩周二 (13 日) 盤前公布 2021 年 Q2 淨利年增 155%，至約 119 億美元，營收則年減 7%，至 331 億美元，均優於市場預期。

高盛 (GS-US) 早盤下跌 0.67％，至 377.95 美元。

高盛周二盤前公布 2021 年 Q2 財報，受強勁投行業務推動，營收報 154 億美元，每股盈餘 (EPS) 報 15.02 美元，高於市場預期，且營收獲利均寫次高。

波音 (BA-US) 早盤下跌 3.19％，至 230.56 美元。

在美國聯邦航空總署 (FAA) 指出波音 787 型客機品質疑慮後，波音同日表示無法今年達成 787 型夢幻客機的交付目標，並宣布調降產能。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 NFIB 小企業信心指數報 102.5，預期 100，前值 99.6

美國 6 月 CPI 年增率報 5.4％，預期 4.9%，前值 5.0%

美國 6 月 CPI 月增率報 0.9％，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 6 月核心 CPI 年增率報 4.5％，預期 4.0%，前值 3.8%

美國 6 月核心 CPI 月增率報 0.9％，預期 0.4%，前值 0.7%

綠：美國核心 CPI 月增率，藍：美國核心 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

摩根大通資產管理策略師 Hugh Gimber 表示，近月來對 Delta 變種病毒的擔憂加劇，使投資人將目標自股市轉向債市，導致殖利率進一步下滑，並在近期幫助科技股等高成長領域復甦。

然而，Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 認為，CPI 數據不會改變 Fed 升息的時程，但會導致 12 月縮減購債的可能性越來越大，可能有助於周期股與價值股發展，並使成長股承壓。