疫情告急！越南下令三星等工廠停工

週二 (13 日) 《越南快訊》等多家媒體報導，越南西貢高科技園區 (SHTP) 確認 750 多起確診病例後，越南政府已下令包括三星電子胡志明市工商城 (SEHC) 在內的許多工廠暫停營運。

越南與台灣曾同樣列為防疫模範生，如今經濟重鎮胡志明市單日通報超過 9000 例確診，越南政府下令本月 9 日起胡志明市進入為期兩週的類封城，開始為期 15 天的社交隔離令。

越南政府下令三星等工廠暫時停工，並且要求這些企業為員工建立留守廠房宿舍，以及隔離計畫，隨著疫情持續發酵，外界料全球供應鏈將持續受到影響。

西貢高科技園區管理局主管黎碧鑾 (Le Bich Loan) 稱：「我們已經要求所有工廠，不僅僅是三星廠暫時運營，直到這些公司提交隔離計畫、以及員工留守工廠的住宿計畫。」

黎碧鑾提到：「審查這些公司的 (防疫) 計畫後，那些符合我們要求的企業將允許重新復工。」

黎碧鑾稱：「英特爾公司在園區有一個測試和組裝工廠，在建立留宿計畫並縮減部分業務後，可以繼續運營。」

週二開始，三星的胡志明市工商城有 7000 名工人休假，以便在廠區安排紮營住宿。

硬碟 (HDD) 用途等精密馬達全球市占第一、也生產電動車用驅動馬達的日本電產 (Nidec) (6594-JP) 在西貢高科技園區的廠房也已停工，有 4000 多名員工住在該園區內但無法回家，另 150 人住在園區附近飯店。

英特爾 (INTC-US) 和捷普 (JBL-US) 在西貢高科技園區有超過 8000 名員工，目前兩家企業都在園區附近租了飯店，並透過巴士接送工人。

除了胡志明，越南的北寧市及北江市政府此前也有類似舉措，當地工業園區內的三星電子和蘋果供應商，要求 15 萬名工人住在工業園區，以降低染疫風險。三星與供應商取得約 40 萬支疫苗，工人也正陸續接種中。