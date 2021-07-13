〈美股盤前要聞〉市場關注美國通膨數據 美股期貨漲跌互見

美國將公布 6 月 CPI 及核心 CPI 數據。美股期貨週二 (13 日) 漲跌互見，道瓊期貨跌 0.14%，標普 500 期貨跌 0.01%，那斯達克 100 期貨漲 0.35%。

1. 傳白宮擬推多國數位貿易協議

彭博周一 (12 日) 引述知情人士報導，為了設法抑制中國在亞太地區的影響力，白宮官員正討論一項涵蓋印太經濟體的數位貿易協議。

知情人士表示，潛在協議細節仍在起草中，協議成員可能包括加拿大、智利、日本、馬來西亞、澳洲、紐西蘭和新加坡等國家。

此外，知情人士說，該協議可能制定數位經濟的標準，包括數據運用、貿易便利化、電子通關方面的規範，意味著拜登政府似乎有意尋求新的貿易機會。拜登上任初期把重點放在執行現有協議，而非延續川普政府政策，推動與英國、肯亞的既有談判。

2. 嬌生疫苗出現急性神經發炎副作用 傳 FDA 將出面警告

多家外媒周一 (12 日) 報導，美國食品與藥物管理局 (FDA) 計劃對嬌生 (JNJ-US) 的新冠肺炎疫苗發出警告，主因是約有 100 例施打該疫苗的民眾出現急性神經發炎格林 - 巴利症 (Guillain-Barre syndrome) 的罕見副作用。

紐約時報報導，美國目前有 1280 萬人接種嬌生的疫苗，其中出現約 100 例格林 - 巴利症狀的副作用，發病率是原先整體預估的三到五倍。不過隨後嬌生發布聲明表示，該症狀的發生機率非常低。

華盛頓郵報則引用美國疾病管制與預防中心 (CDC) 的聲明報導，這些病例主要發生在 50 歲及以上的男性，大約在接種疫苗後兩周出現。

3. 博通傳將以 200 億美元收購 SAS

華爾街日報 (WSJ) 周一 (12 日) 引述知情人士報導，博通 (AVGO-US) 正在就收購商用分析軟體 SAS Institute 進行談判，這是收購巨擘拓展商用軟體市場的新舉措，預計該談判幾周內將會塵埃落定。

知情人士表示，若談判順利，此收購案有望在未來幾周內敲定，SAS 潛在收購價值落在 150 億至 200 億美元之間，其中包括承擔的債務並會依據資產負債表上的現金進行調整。SAS 主要銷售商業數據分析、管理的軟體。

此消息傳出後，博通周一股價一度上漲近 3%，終場收斂至 1.16% 以每股 485.75 美元作收。該股過去一年上漲約 50%，目前市值接近 2000 億美元。

4. 美國 FAA 點頭放行 貝佐斯將飛上太空

《路透社》12 日 (週一) 報導，美國聯邦航空總署 (FAA) 12 日批准美國億萬富翁、亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 的航太新創公司「藍色起源」(Blue Origin) 首度載人太空飛行任務。

藍色起源預定在 2021 年 7 月 20 日當天，使用自行研發的新雪帕德火箭 (New Shepard) 進行首次載人太空飛行，貝佐斯本人也將親自搭乘。

美國聯邦航空總署所批准的載人飛行許可到 2021 年 8 月有效，於這段期間內、藍色起源可在美國德州的發射基地實施載人太空飛行。

5. 波音 787 夢幻客機出現新問題 FAA 禁止交貨

美國聯邦航空總署 (FAA) 在週一 (12 日) 表示，在部分尚未交機的波音 (BA-US)787 夢幻客機中，發現了新的製造品質問題，波音需要解決這些問題才能夠交貨。

FAA 表示，該問題存在於波音未交貨的部分 787 夢幻客機的機鼻附近，並且與墊片工序相關，波音需要在交機前對這些飛機進行修復。

FAA 表示，這個問題不會對飛行安全構成直接威脅，FAA 將根據數據來決定是否要對已投入服務的 787 進行類似的修改。波音目前大約有 100 架未交貨的 787 客機庫存。