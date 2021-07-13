IEA警告：若OPEC+僵局持續 恐演變成價格戰

國際能源署 (IEA) 在週二 (13 日) 警告表示，在全球經濟復甦持續，推升石油需求激增之際，石油輸出國組織與盟友國 (OPEC+) 關於釋放更多原油供應的談判卻陷入僵局，有可能因此會演變為價格戰。

報告中指出，針對增產問題，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的意見仍舊分歧，因此 OPEC + 要在本週復談的機率不高。對此，IEA 警告表示，OPEC + 的談判僵局，恐將會演變成價格戰。

IEA 表示：「即使市占率的爭奪戰的可能性還算遙遠，但仍籠罩著市場。高油價恐將引發通膨並破壞脆弱的經濟復甦。」

此外，報告中也表示：「OPEC + 的談判僵局意味著，在達成妥協之前，產量的配額將保持在 7 月份的水準。在這種情況下，隨著需求從去年疫情造成的暴跌中反彈，石油供給將會大幅收緊。」

IEA 認為，儘管部分國家的新增確診病例數增加，仍然是主要的下行風險，但大多數發達國家的石油庫存水平已遠低於歷史平均水平。

IEA 指出，在 OPEC + 生產政策明確之前，全球石油市場可能會繼續波動。油市的波動無助於確保有序和安全的能源轉型，同時也不利於產油國或消費國的利益。

行業顧問 FGE 主席 Fereidun Fesharaki 表示，如果產量不增加，原油價格可能上漲至每桶 90 美元。不過他認為，OPEC 國家之間可能會達成妥協。

另外，也有分析師表示，如果 OPEC + 堅持最初的協議，且今年餘下時間不再向市場供應更多原油，原油價格將是看漲的，強調這樣的劇本下，未來幾個月原油價格可望達到每桶 80 美元或甚至 100 美元。