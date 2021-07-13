〈美股熱門股〉特斯拉未受官司影響大漲逾4% 迪士尼新片票房旺勁揚4%

特斯拉股價未受馬斯克官司影響，大漲 4.38%

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周一（12 日）為股東指控 5 年前的 Solarcity 收購案涉及私人利益出庭辯護，不過股價未受官司影響，反而大漲 4.38% 至每股 685.70 美元。

此次的訴訟將展開為期兩周的庭審，但預料可能需要好幾個月過後才會有最終宣判。倘若馬斯克敗訴，恐將面臨 26 億美元的天價賠償金。

此外，特斯拉也帶動其他電動車股漲勢，電動車新創 Lucid Motors 借殼上市的 Churchill Capital IV Corp(CCIV-US) 漲 5.09%，AYRO(AYRO-US) 漲 3.02%。

迪士尼新片票房旺，勁揚 4.15%

迪士尼 (DIS-US) 在新片《黑寡婦》上映開出票房佳績下，周一股價勁揚 4.15% 至每股 184.38 美元，同日也宣布運動串流服務 ESPN + 收費將調漲 17%。

《黑寡婦》上周末票房合計達 1.4 億美元，其中電影院票房占 8,000 萬美元，寫下疫情以來最佳票房紀錄，另外其影音串流平台 Disney + 占 6,000 萬美元。ESPN + 擁有約 1,400 萬用戶。

迪士尼也宣布，計畫提高運動串流服務 ESPN + 的費用，年費將增加 10 美元，增為 69.99 美元，月費則增加 1 美元，如今收取 6.99 美元。至於其他影音串流媒體服務，包括 Hulu 與 Disney + 的費用將保持不變，UFC 按次收費的費用也不會改變。

維珍銀河宣布 5 億美元售股計畫，暴跌 17.30%

維珍銀河 (SPCE-US) 繼周末完成歷史性載人首航後，周一宣布 5 億美元的售股計畫，導致股價重挫 17.30%，至每股 40.69 美元。

在宣布售股計畫後，維珍銀河盤中一度因波動劇烈暫停交易。監管文件顯示，該公司已達成售股協議，售股 5 億美元所籌措的資金將用於發展太空船和其他相關基礎設施。

FactSet 數據顯示，維珍銀河在外流通股數共計 2.4 億股，自由流通量為 68.6%，按上周五收盤價 49.20 美元計算，5 億美元發行量相當於近 1,020 萬股。