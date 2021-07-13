紐約Fed：美消費者預期短期通膨將持續走升 房市盛況恐已達高點

紐約聯準銀行周一 (12 日) 公布 6 月消費者預期調查 (SCE) ，美國消費者預計未來一年通膨將走升，就業、失業則會繼續改善，收入和支出成長持續上升，但房市盛況可能已達到高點。

調查顯示， 6 月美國消費者預估一年後通膨中位數達 4.8%，創下 2013 年開始調查以來新高，較前月增加 0.8 個百分點，已連續 8 個月走升。不過三年通膨預估沒有改變，維持於 3.6%。

聯準會 (Fed) 主要關注的美國個人消費支出物價 (PCE) 指數 5 月年漲幅飆升至 3.9%，逼近 2008 年崩盤前夕的水準，且遠高於聯準會 2% 的目標。儘管聯準會預估通膨將會隨供應鏈瓶頸的舒緩而消退，但高通膨會持續多久仍存在分歧。

勞力市場方面，調查顯示，消費者對就業市場的信心正在加強，美國失業率未來將走高的平均機率已自 5 月的 31.9% 降至 6 月的 30.7% 新低點，未來 12 個月內失業的平均機率也從 12.6% 降至 10.9%，自願離職的機率料將回到平均水準。

另外，受訪者對短期若失業找到下一份工作的看法改善，預期 3 個月內找到工作的機率從 5 月的 54.0% 上升至 6 月的 54.2%，但仍遠低於 2019 年的 59.8%。

未來一年的預期收入成長中位數 6 月也小幅上升 0.1 個百分點至 2.6%，是疫情爆發以來最高點。

然而，有初步跡象表明蓬勃發展的房市可能達到高點，6 月消費未來一年對房價變動的預期維持在 6.2% 。雖然該數值仍高於 12 個月滾動式平均值，但已不再走升，且消費者對未來房價成長的不確定性正上升至有史以來最高水準。

紐約聯準銀行的 SCE 報告是針對 1300 戶家庭進行通膨、收入與房地產的調查，為聯準會衡量通膨展望的晴雨表。