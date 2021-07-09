糧價高漲、運費飆升 食品買家遭受雙重打擊

全球食品通膨已經處於十年高點，如今，由於運輸成本上升，更加劇這一危機，打擊依賴進口市場的成本敏感型消費者。

一些進口商指出，由於燃料價格上漲、船舶供應緊張以及在 COVID-19 疫情升溫造成更長的港口周轉時間，散貨船的成本比去年增加了大約一倍。

澳洲國民銀行 (National Australia Bank) 農業經濟學家 Phin Ziebell 表示，多年來，買家享受低糧價和低運費，如今糧食價格大幅上漲之餘，貨運成本更是一個真正的挑戰，高昂的運費不會立即結束。

航運消息人士稱，把穀物從澳洲運到東南亞的成本，從去年的每噸 15 美元漲至 30 美元；美國太平洋西北部到亞洲的成本，從去年的每噸 25 美元漲至 55 美元。

將小麥從黑海運往亞洲的船隻現在每噸成本約為 65 美元，而去年約為 35 美元。

農產品本身的價格，也在大幅攀高，芝加哥玉米期貨較上年同期大漲約 90%，而黃豆因乾旱削減了最大種植國巴西的產量，也漲了 50% 以上。小麥在上一季出現問題後，比一年前上漲了約 30%。

亞洲是最大的作物消費地區，受到的打擊也最大。

一家在東南亞發展的麵粉公司採購經理表示，由於價格飆高，消費正在下降，也讓採購量減少，這種情況要拓展業務是非常困難的。