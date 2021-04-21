調研：2020年全球食品雜貨銷量大增10% 幅度創新高

根據市場研究顧問機構凱度 (Kantar) 於週三 (21 日) 公布的調查數據，2020 年的全球食品雜貨銷售年增 10%，成長幅度創下歷史新高。背景因素與疫情有關，人們待在家裡的時間拉長，於家中烹調、飲酒的機會增多。

而無論是肉品罐頭、啤酒、砂糖還是漂白水，幾乎所有種類的食品雜貨銷量都出現大增。以國家地區來看，占整體消費最多的分別是美國、西歐、中南美、東歐及亞洲。

該項調查含括全球 42 個國家的家庭，相當於全球 66% 的人口、及 83% 的 GDP。

根據凱度週三發布的 2021 年全球快速消費品全通路報告，在所有食品雜貨當中，飲料與乳飲品 / 乳製品，在去年出現大幅增長。

人們在家中使用各式食材從頭開始烹調食物或烘焙麵包的機會增加，肉品罐頭的銷量增加 26%、砂糖及甜味料增加 15%、調味用的草本植物及調味料也增加 13%。有大半的食品相關消費，是與中南美市場的表現有關。

在西歐國家方面，由於疫情導致的封城措施持續相當長的一段時間，這也造成人們在家飲酒的機會增加，酒類飲品的銷量是前一年的 5 倍以上。從國家地域來看，西歐、中南美的酒類銷售分別增加 25% 及 20%，然而在亞洲地區則是出現 10% 的衰退。