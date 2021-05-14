美前財長桑默斯：通膨增速已高於預期 Fed似乎過於樂觀

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 表達對通膨議題的擔憂，稱通膨增速超乎他所預期，並警告聯準會 (Fed) 已過於樂觀。

桑默斯於彭博節目《Wall Street Week》受訪時稱：「我對通膨感到擔憂，這一切都比我所預期來得更快、更早，我們必須為此感到緊張。」

(圖：Bloomberg)

美國周三 (12 日) 公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.8%，年增 4.2%，均高於市場預期和前值，年增幅更寫下 2008 年 9 月以來最高水平。排除食品、能源等波動性因素後，核心 CPI 月增 0.9%，年增 3%，同樣高於預期和前值。

桑默斯表示，核心 CPI 的增速快於衡量標準，且房屋、醫療服務和勞動力成本上升也加劇經濟壓力。

儘管如此，美國政府與 Fed 官員仍一再重申，通膨上揚僅為暫時現象，並不會對當前貨幣與財政政策造成影響。

桑默斯認為 CPI 仍有上升空間。「對我們來說，通膨率上揚至 4% 的範圍仍是一件非常嚴重的問題，我不認為可以忽略這些數據，Fed 似乎正在為一個非常樂觀的情境作打算，但我們不能指望。」

他援引「滑坡效應」(slippery slopes) 解釋稱，一旦通膨加速，很少出現通膨拉回後卻不造成實質經濟損害，且不對金融市場造成大規模破壞的例子。

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