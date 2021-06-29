傳代工莫德納疫苗 國衛院：向國外學習經驗再技轉藥廠

媒體報導，國衛院有望代工莫德納等 mRNA 疫苗談授權量產，對此，國衛院副研究員劉家齊今 (29) 日指出，台灣未來要發展 mRNA 疫苗，但目前技術仍是最大挑戰，因此會向國外取得經驗，再技轉給國內藥廠。

周刊報導指出，中央有意爭取國際 mRNA 疫苗授權量產，並準備與莫德納洽談，若一切順利，疫苗代工量可達 3-5 億劑。

劉家齊指出，國衛院為擴大產能，積極建置疫苗二廠，廠區除硬體設備外，設計產線動線也要符合 GMP 規格，軟體方面則會開始學習產品技術與過程。

劉家齊說，疫苗二廠未來會引進 mRNA 技術，從海外實際完成的例子去學習與參訪，藉此得知其開發技術，因此向國外取經是必然過程。

劉家齊強調，雖然 mRNA 技術備受關注，不過目前莫德納或 BNT 疫苗能否產生長久抗體仍待觀察，國產疫苗選擇相對低風險、技術發展較成熟的蛋白質次單元疫苗，可視為現今安全、有效的疫苗。

長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如建議，mRNA 與蛋白質次單元技術應雙軌並行，雖然 mRNA 技術確實可以快速研發出疫苗，也是台灣需要學習的技術，不過產業逐步傾向第一劑接種 mRNA 疫苗、第二劑接種蛋白質次單元疫苗，有望增加體內抗體。