〈聯亞新冠疫苗〉聯亞藥下半年擴大4倍針劑充填線 年產能上看1.2億劑

聯亞生技新冠疫苗 UB-612 後段充填將由子公司聯亞藥 (6562-TE) 負責，聯亞藥發言人范瀛云今 (27) 日表示，因應未來市場需求，預計下半年產能將逐步擴充 4 倍，目標年產能最大可達 1.2 億劑，若產能擴充後仍無法滿足訂單量，將再尋求國內外藥廠委外生產。

聯亞生技集團具備一站式疫苗研發生產，其中，聯亞生技進行疫苗研發與臨床試驗，子公司聯生藥負責生產疫苗原料藥、聯亞藥則執行後段的針劑充填，最後銷售則由聯亞生技負責。

范瀛云指出，聯亞新冠疫苗取得國內外緊急使用授權 (EUA) 後，所承接的訂單都將委託聯亞藥負責製程與生產，其中，聯亞生技與衛服部簽訂的 500 萬劑欲預購訂單，及同集團的美國公司 Vaxxinity 與巴拉圭簽訂 100 萬劑合約，未來會由聯亞藥生產，並依照排程出貨。

范瀛云表示，聯亞藥已啟動針劑產線擴充計畫，預計今年下半年產能將較現有產能擴大 4 倍，目標年產能約 1-1.2 億劑，若後續產能仍難滿足市場需求，將尋求國內外 GMP 藥廠委託生產。

台灣銷售權屬於聯亞生技，同時也與 Vaxxinity 討論，未來美國、台灣的銷售合作模式。另外，因應海外市場、提升集團國際競爭力，目前著手規劃在既有廠區，再興建 10 層樓的廠辦大樓。