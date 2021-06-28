〈紓困4.0啟動〉打工族生活補貼開放申請首日 逾3成完成登錄

勞動部提出紓困 4.0 精進方案，針對部分工時勞工，發放生活補貼 1 萬元，今 (28) 日起正式開放上網登錄，根據統計，截至下午 5 時，總計申請件數達 13 萬 3924 人，占原先預估總名額的 3 成。

勞動部提供部分工時勞工生活補貼 1 萬元，發放對象為 4 月 30 日已參加就業保險，且月投保薪資新 23100 元 (含) 以下者，不得重複領取其他性質相同的紓困生活補貼，兼職 2 家以上者，僅得請領 1 份，預估約有 41 萬名受僱勞工可受惠。

為了讓打工族快速領取生活補貼，勞動部自今天上午 10 時開放「勞動部部分工時受僱勞工生活補貼網」，符合資格並完成登錄者，1 萬元將會直接匯入帳戶中。

考量申請初期人數眾多，為讓民眾都能在網路平台上快速完成登錄，7 月 1 日後才開放查詢申請結果，將會註記「勞動部發」字樣。截至下午 5 時，總收件數達 13 萬 3924 人，約占總名額約 3 成。

第 2 種領取方式則為實體 ATM，7 月 1 日起，符合資格者可持個人任一家金融機構發行的金融提款卡，至台新銀行、中國信託及國泰世華銀行所設置的實體 ATM，插入提款卡後，選擇部分工時生活補貼，輸入身分證字號及提款卡密碼，即可領取。

特殊狀況的部分工時受僱者，可電洽勞動部紓困專線 1955，以紙本方式申請。

勞動部強調，只要是符合資格者的 41 萬名勞工，一定會領得到 1 萬元，申請日期自即日起到 8 月 31 日止，民眾可以透過網路或 ATM 領取，不必急、不用搶。

