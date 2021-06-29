勞動部加碼 無薪假補貼改三級定額 每月最高1.1萬元

為協助無薪假勞工度過難關，勞動部今 (29) 日再加碼釋出 3 項利多，除了「充電再出發訓練計畫」調高參訓津貼時數外，「安心就業計畫」調整為三級定額補貼，補貼額度由原本薪資差額 50% 改為三級定額補貼，最高可領 1.1 萬元。

勞動部說明，充電再出發訓練計畫自去年 2 月上路，截至今年 5 月 31 日止，已核定 1508 家減班休息的事業單位辦訓，訓練人數為 25683 人。

考量三級疫情警戒的防疫政策對事業單位營運影響重大，企業與勞工協商減少工時的時數可能增加，對勞工就業穩定及生計產生影響，因此，自 7 月 1 日起，參訓勞工每月可領取訓練津貼時數，由 120 小時提高為 144 小時，提高後，勞工每月最高可領取 23040 元。

針對採取協議減班休息策略維持營運的事業單位勞工，勞動部推動安心就業計畫，除了在 6 月 9 日提高補貼月數為 24 個月外，依「從寬、從優、從速」的原則，將從 7 月 1 日起，將補貼額度由原來的薪資差額 50%，調整為「三級定額補貼」。

也就是說，勞動部將依勞工薪資減損程度，每人每月分別補貼 3500 元、7000 元、11000 元，除簡化補貼作業外，也提高每人可以領得的補貼額度，擴大對無薪假勞工的生活協助。

最後則是針對部分工時受僱勞工，勞動部表示，為協助勞工度過疫情難關，已訂定計畫提供生活補貼；勞動部另外針對投保薪資在 24000 元以上的在職勞工，也提供生活補貼 1 萬元，以紓緩其生計衝擊。