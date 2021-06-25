出口激增+股債買氣旺 中國外匯存底首度突破1兆美元

疫情期間對中國商品的強勁需求，帶動中國出口商的海外收入激增，加上這段期間中國經濟保持彈性，人民幣走強，吸引海外投資客紛紛湧入中國股票和債券，今年中國銀行的外匯存底首度超過 1 兆美元。

根據《彭博》報導，中國人民銀行數據顯示，截至今年 5 月底，中國商業銀行的外匯存底達 1.38 兆美元，創下記錄新高，其中大部分為存款，截至 5 月的一年間，外幣存款成長逾 2600 億美元，為 2002 年以來最高。

(圖：Bloomberg)

過去一年來，由於人民幣計價債券殖利率相對較高，海外投資人紛紛搶購在岸人民幣債券。此外，正當全球其他國家還在與疫情搏鬥之際，中國工廠已陸續復工，帶動出口猛增，貿易順差創歷史新高。

然而，既使外匯流入量增加，中國銀行並沒有太多管道可能運用這些外匯，且若選擇在境內出售，則可能對人民幣形成壓力。目前人民幣兌一籃子貨幣的匯率已逼近 5 年高點，使北京政府改革外匯市場及放鬆資本管制的行動顯得更加急迫。

另一方面，大量外匯資金流入也將中國的美元存款利率壓至近歷史新低，僅為美國當地融資成本的三分之一，此情況促使銀行積極以美元購買人民幣，北京方面擔憂，過於強勢的人民幣可能導致熱錢湧入，對中國出口商造成傷害。

黑：中國的美元隔夜存款利率，紅：美國的美元隔夜存款利率 (圖：Bloomberg)

牛津大學中國中心 (Oxford University’s China Centre) 研究助理 George Magnus 表示，部分中國官員可能將外匯流動性視為一項令人驕傲的成就，部分官員則擔憂美元大量流入似乎過度輕鬆，雖然資金流入是好事，一旦資金流向轉彎，金融穩定將面臨大問題。

Magnus 認為，中國的美元外匯存底增加是「隨機且很可能是暫時的」，會在其他國家經濟復甦後開始放緩，但這種情況也為中國實施改革和放寬資本管制帶來更多機會。

渣打銀行 (Standard Chartered Plc) 駐香港的中國宏觀策略師 Becky Liu 稱道，中國將利用美元流動性充裕的機會，讓跨境資金流動變得更加平衡，決策者將在未來 2-3 年持續放寬資金流出管道。

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