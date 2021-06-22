中國工信部：下半年對匯率、晶片深入分析

周二 (22 日) 陸媒報導指出中國工信部召開上半年工業經濟座談會時指出要求出席的轄下地方部門對其管理地區今年下半年工業增速走勢、部分行業企業增收不增利、人民幣匯率波動、晶片短缺、節能減碳對工業經濟影響等問題進行深入分析。

中國工信部副部長王江平表示，目前全球疫情形勢和經濟復甦出現分歧，外在環境依然複雜多變。中國經濟全面恢復的基礎仍不穩固，供需、產業、區域和企業之間的結構性分歧仍在延續，需求持續恢復仍受到制約，原材料價格大幅上漲對下游產業和中小企業的成本衝擊不斷顯現，一些潛在風險的隱憂需要引起高度關注。

他強調下半年工作重點在找出問題，解決問題，加強經濟形勢追蹤，對重點工業成長趨勢、部分產業只增加營收獲利卻停滯、人民幣匯率、晶片短缺、執行碳達峰與碳中和對工業影響等問題進行深入分析。

(圖片: AFP)

全球晶片短缺已持續相當長的一段時間，主要受到新冠疫情、晶片廠大火等因素導致供應端減產、新冠疫情改變民眾生活習慣，宅經濟刺激 PC、遊戲機等電子產品的銷售大增，加上 5G 世代消費性電子及電動車銷售成長帶起一波晶片需求潮。

根據世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 數據顯示，今年 4 月全球晶片銷售量達到近 100 億片 (不含出貨量) 創歷史新高。而在新冠疫情尚未開始的去年 1 月，出貨量只有 730 億片。

不僅有供需不平衡導致的晶片價格持續上漲，通膨問題也帶來的原物料成本上漲，進一步推升晶片報價。業內人士指出，晶片製造中所需的包含矽晶圓、樹脂和金屬等多項原料的成本均有所上漲。