英國將建超級電池工廠 傳正與LG、三星在內六家公司洽談

知情人士透露，英國政府有意興建超級電池工廠，正與 LG 和三星在內六家公司洽談，尋找設廠地點並尋求資金，以實現在英國量產電動車電池的目標。

英國金融時報報導，六家公司分別是 LG、三星、福特、日產以及新創公司 Britishvolt 和 InoBat Auto，相關討論還在初步階段。

英國政府已立下在 2030 年以前禁售新出廠的汽柴油車，且在 2035 年以前禁售油電混合動力車，提高英國車廠轉向電動車生產的迫切性。

路透報導，英國商務部發言人表示，政府全力支持汽車業的電動車轉型，因此正在大意推動超級工廠，並持續與投資人和汽車製造商磋商，希望讓英國具備量產電池的能力。

綠能遊說團體 Transport & Environment 統計，目前全歐洲規劃興建的電池工廠共 38 座，只有 Britishvolt 預定在英國設廠。

依據金融時報報導的初步討論，福特希望在英國生產電池，以出貨到土耳其，用在 Transit 電動版商用車。日產希望在桑德蘭 (Sunderland) 興建工廠，但仍須先評估能源成本。

LG 和三星兩大電池廠則正和英國當局討論投資，但討論仍在初步階段，如果能和大型車廠簽約合作，比較有可能推進投資案。