跨出中國第一步 比亞迪赴歐洲設電池廠

市場傳出比亞迪 (1211-HK) 旗下的弗迪電池正在籌建海外第一個電池工廠，這將是比亞迪跨出中國境外設立電池工廠的新里程。消息人士指稱，弗迪海外電池工廠地點選在歐洲，主要是為了歐洲汽車客戶供應配套措施，以及為比亞迪進一步擴張海外汽車版圖所做的準備。

近期弗迪電池對公司內部寄送一份招聘訊息指出，弗迪電池新工廠籌建處（歐洲組）正在籌建海外第一個電池工廠，主要負責鋰離子動力電池的生產、包裝以及儲存運送等業務。

比亞迪在當初宣布推出刀片電池時，同時表示將成立 5 家以「弗迪」命名的子公司，藉此加速新能源汽車核心零組件的對外銷售。其中，弗迪電池負責比亞迪的動力電池業務。

比亞迪董事長王傳福稱，弗迪體系的每一家公司既是圍繞比亞迪產業優勢而生，更是能各自領域獨當一面的明星。

車用電池一直是電動車的關鍵核心零組件之一。之前基於車用電池能量密度的考量，業內傾向使用三元鋰電池，但三元鋰電池存在著安全性不足的缺點。

相對而言，刀片電池屬於磷酸鐵鋰電池，安全性高，並且有著與三元鋰電池相媲美的電池密度。

比亞迪刀片電池在推出後已經吸引福特、豐田等知名車廠的興趣，傳出與比亞迪洽談刀片電池的合作計劃，不過比亞迪方面一直未予以證實。

