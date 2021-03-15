瞄準特斯拉？福斯汽車計畫2030年前於歐洲打造六座超級電池廠

為了確保電動車 (EV) 電池供應，加速向電動車轉型，福斯汽車 (Volkswagen) 周一 (15 日) 於集團首次「Power Day」宣布，2030 年前將於歐洲建立六座超級電池工廠，並與多家歐洲企業合作，共同推進全球各地的電動車充電站建設計畫。

福斯「Power Day」活動今採線上形式進行。該公司於聲明宣布，目前有兩座工廠選址已經確定，還在尋覓剩餘四座工廠的落腳點，預計 2030 年底將在歐洲打造六座超級電池工廠，電池總產能估達 240 GWh。

先前曾傳出福斯將與瑞典鋰電池製造商 Northvolt 合作建立第 1 座超級電池廠，如今外媒報導指出，福斯似乎已改變想法，準備在德國 Salzgitter 自行打造工廠。

該集團還表示，2025 年前將投資 4 億歐元，與英國石油 (BP)、義大利國家電力集團 Enel 以及西班牙電氣公司 Iberdrola 建立合作夥伴關係，快速拓展全球 EU 充電站規模，打破大眾廣泛採用電動車的主要障礙。

福斯稱道，與 BP 等企業的合作夥伴關係，將有助於該公司實現財務目標，包含在 2025 年實現 6% 的資本投資率以及超過 100 億歐元的調整後年度淨現金流量。

除了電池工廠與充電站建設計畫，福斯同時在「Power Day」上公布電池技術的發展前景。該公司預計將在 2023 年推出全新的電池設計，藉由提高生產水平來削減電池生產成本。

福斯零件部門執行長 Thomas Schmall 預計，此舉平均將為該公司的電池系統的每千瓦成本降至 100 歐元以下。