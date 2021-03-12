LG化學將在美國投資逾45億美元 興建電動車電池廠

LG 化學在週四 (11 日) 宣布表示，公司旗下負責電動車電池業務的子公司 LG Energy Solution 計劃在未來 4 年內於美國投資逾 45 億美元，並僱用 10,000 名工人來擴大電池業務產能。

LG Energy Solution 表示，該計劃於去年制定，主要是為了滿足美國對電動車不斷成長的需求。該公司執行長 Kim Jong Hyun 表示，拜登政府對於新能源的目標，包含增加消費者補助、使美國政府車隊電動化等，也都是推動美國電動車市場持續成長的重要因素。

該公司也表示，這筆 45 億美元的投資，將使 LG Energy Solution 到 2025 年時，得以在美國兩個地點生產電動車的袋式電池、圓柱電池以及儲能系統，在美國地區增加 7000 萬度的產能。

LG 化學和通用汽車在去年成立了電池合資企業，兩家企業上周證實他們正在尋找建設新廠的位置，預估規模將相當於俄亥俄州價值 23 億美元、正在建設當中的工廠，兩家公司也表示已與田納西州的政府官員進行了交談，通用汽車計劃在今年上半年做出決定。

LG 化學所生產的袋式電池，鎳含量為 90%，鈷含量僅為 5%，有助於壓低電池的價格，預期將為通用汽車 20 款新電動車提供電池。

LG 化學以全球電動車市場為目標，並預期該市場將在 2022 年全面增長。目前該公司也已經開發出「無鈷」電池技術，有助於在未來持續降低電池內的鈷含量，以獲得更多競爭優勢。