福特偕SK Innovation合資成立「BlueOvalSK」 赴美建電動車電池廠

福特汽車 (Ford) 與南韓 SK Innovation 周四 (20 日) 正式宣布簽署瞭解備忘錄(MOU)，於美國建立合資企業「BlueOvalSK」，專注於電動車電池生產。

BlueOvalSK 年產能預計將達 60 兆瓦時 (GWh)，也可能再擴大。福特首席營運長 Lisa Drake 表示，60 GWh 的產能有可能橫跨兩座工廠，但目前尚未作出最終決定。

福特產品研發負責人唐浩泰 (Hau Thai-Tang) 稱，60 GWh 的產能足以滿足約 60 萬輛電動車的需求。該公司預計，到了 2030 年，其北美洲的電池年產能將達 140 GWh，全球電池年產能則將達 240 GWh。

周四美股盤中，福特 (F-US) 上漲 2.23%，暫報 12.38 美元。

上述消息公佈前一天，福特全新純電動皮卡 F-150 Lightning 才剛亮相。近年來，隨著電動車成為未來趨勢，各家車商紛紛搶先佈局，福特此前表示，2025 年前將投入 220 億美元於電動車研發計畫。

福特執行長 Jim Farley 於聲明表示，這份 MOU 只是垂直整合關鍵產能的其中一部分。SK Innovation 執行長 kim jun 補充道，BlueOvalSK 的成立將在美國電動車價值鏈中發揮關鍵作用，符合美國政府現階段的目標。

美國總統拜登周二參訪福特汽車，宣布將提出規模達 1740 億美元的電動車計畫，擬對電動車生產提供政府補助。