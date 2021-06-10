日本5月工具機接單逾1200億日圓 去年同期2.4倍

日本今 (2021) 年 5 月的工具機接單金額報 1233 億日圓 (初值)，是去年同期的 2.4 倍，連續 7 個月比去年同期成長，主因比較基期低，且中美景氣回溫帶動生產設備需求。不過與前 (4) 月相比則是減少 0.5% ，接單金額幾乎持平。

日本工具機工業會 (JMTBA) 在週三 (9 日) 公布 2021 年 5 月份的日本工具機接單金額，來自日本國內外的工具機訂單報 1233 億日圓，年增 140.7%。

其中，來自海外的接單金額報 900 億日圓、年增 172.3%，也是自 2018 年 6 月相隔 3 年以來的高水準表現。各國政府紛紛動員財力並加速疫苗施打，使汽車及半導體製造所使用的零件加工機台需求攀升。

日本工具機大廠 Okuma(6103-JP) 就表示，「除了中國與美國之外，歐洲的汽車零件及農用機械需求也出現明顯增長。」

而在日本國內的工具機接單表現方面，5 月份報 333 億日圓，年增 83.2%，但月減 7.6%，連續兩個月衰退。

JMTBA 的相關業務負責人表示，今年 5 月日本國內工具機接單表現退步，應該是受到大型連假以及東京、大阪等地進入緊急狀態的影響。