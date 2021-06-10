韓國拚太空科技 10年內送上百顆衛星上宇宙

根據《韓國經濟新聞》週四 (10 日) 報導，韓國科學技術情報通信部 (Ministry of Science and ICT，MSIT) 為因應汽車自動駕駛、飛天車 (Flying Car) 等通訊基礎建設需求，正研擬建構韓國版衛星導航系統「KPS」(Korean Positioning System)。預計 2035 年前，要將 8 顆 KPS 的專用衛星送上太空。還有在 2031 年前，也要將 100 顆左右的超小型衛星送上太空。

韓國科學技術情報通信部於 9 日 (週三) 召開的第 19 屆國家宇宙委員會中，在「第 3 次宇宙開發振興基本計畫修正案」中加入了上述內容。

韓國目標在 2024 年前，要在固體燃料基礎上、建造小型火箭，將由韓華集團 (000880-KR) 等民間企業來主導研發。韓國的羅老宇宙中心 (Naro Space Center) 也將於 2030 年前，為民間企業們設置多用途的發射場地。

KPS 的相關審查預計在本 (6) 月完成，預計 2022 年正式著手實施。該計畫預算金額達 4 兆韓元，是韓國科學技術領域當中花費最龐大的單一計畫。

KPS 在定位上的精準度，誤差範圍將從目前的公尺單位縮小到公分單位；衛星發射預定在 2027 年展開，到 2035 年之前要將 8 顆衛星送上太空。

此外，韓國也計畫在 2031 年前將 100 顆左右的超小型衛星送上太空。其中，在 2031 年前要把 14 顆 6G 通訊用途的低軌衛星打上宇宙，其他還包括 50 多顆的觀察、偵察用超小型衛星以及 22 顆宇宙環境觀測用超小型衛星、13 顆宇宙技術驗證用超小型衛星等。

另外，韓國也正在研發新的衝動發動機 (Kick Motor)，打算安裝在自主設計的運載火箭 Nuri 號上，目的是為了增加火箭推力，來為今後的月球探測等計畫鋪路。