日本上修2021年第一季GDP 換算年率萎縮3.9%

日本內閣府週二 (8 日) 公布 2021 年第一季的 GDP(國內生產毛額) 修正值，不含物價變動影響的實質 GDP 報季減 1%，年率換算萎縮 3.9% ，分別優於 5 月公布的初值 (季減 1.3%、年率萎縮 5.1% ) ，原因與企業庫存重新檢視後上調。

由 Nikkei QUICK 所整理出的市場預測中數報季減 1.2%、年率換算 4.8% 的萎縮，與日本政府所公布的初值相比要稍微樂觀一些，不過日本政府的修正值更好。

若從各個需求項目的數字來看，個人消費季減 1.5%(初值報季減 1.4%)、住宅投資季增 1.2%(初值報季增 1.1%)、設備投資季減 1.2%(初值報季減 1.4%)、公共投資季減 0.5%(初值報季減 1.1%)。

對 2021 年第一季實質 GDP 所作出的貢獻度而言，內需是 - 0.8%(初值報 - 1.1%)、外需是 - 0.2%(初值報 - 0.2%)。

另一方面，與實際生活感受較為接近的名目 GDP 在修正後為季減 1.3%，經年率換算萎縮 5.1% ，也分別從初值的季減 1.6%、年率換算 6.3% 的萎縮上修。

日本內閣府在同 (8) 日也公布修正後的 2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 實質 GDP，報年減 4.6%，與上個月所公布的初值相同。