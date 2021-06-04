日本全新半導體發展戰略定調 將與台、美共同推動

日本經濟產業省週五 (4 日) 宣布與半導體及數位產業基礎強化有關的全新戰略，為吸引國外晶圓代工廠到日本設廠，明訂未來將採取超越一般產業政策的特例舉措給予支援。

日本經濟產業大臣梶山弘志表示，日本政府會跨越民間事業支援的框架、以國家事業的格局來努力，他強調，在反省半導體失落的三十年、考量當前地緣政治變化，打算在政策方面改變路線。

他指出「邏輯 IC 是日本的弱點」，日本在感測器及功率半導體方面，具備與全球抗衡的技術能力，不過包含在汽車上的應用，與邏輯 IC 的組合非常重要。

梶山弘志表示，新戰略當中有提到，作為支撐數位社會的重要基礎，半導體扮演著重要角色，日本有必要和其他國家一樣、採取大膽的支援舉措。從經濟安全保障的觀點來看，應當以國家格局謹慎篩選要發展的半導體種類，在有必要設立的工廠與製造，則務必推動增建及改造。

具體作為方面，日本會向國外代工廠招手、並鼓勵這些國外企業和日本企業聯手半導體研發與製造，也是為了因應不斷擴大的自動駕駛、以及智能工廠 AI 人工智慧用途的晶片需求，為朝向「後 5G」時代邁進，致力研發新一代半導體製造技術。

未來日本將與台灣、美國、歐洲等關係友好國家攜手合作、促進半導體研發作業，建構日本與美國在半導體等方面的供應鏈、及技術保護的合作體制。

他也說，預算方面，未來也將把重點擺在半導體、資料中心、雲端服務三個項目。