韓國濟州島疫情升溫 觀光客湧入成防疫破口

深受國人喜愛的南韓渡假勝地濟州島、傳出了疫情嚴峻的消息，最近一週的新冠肺炎 (COVID-19) 確診比例是南韓國內最高。

南韓濟州道政府表示，在過去七天時間、濟州島這個位處韓國南方的渡假島嶼，共發現 102 個確診案例。單週的每百萬人日均確診人數報 20.9 人。

從南韓每週的新冠肺炎確診比例來看，目前以濟州島的情況最為嚴峻、數字高於其他所有的行政區，甚至比發生群聚感染案例的大邱還糟。大邱在 6 月 2 日至 6 月 8 日期間、每百萬人的日均確診人數報 19.2 人；首爾於同期間報 19.7 人、京畿道報 12.9 人、仁川報 5.7 人。

南韓民眾在疫情當下無法出國觀光、取而代之的是有愈來愈多南韓民眾湧入濟州島，在今 (2021) 年 4、5 月的時候，平均每個月都有超過 100 萬名遊客到濟州島觀光。這個現象就如同日本民眾熱衷前往沖繩、台灣民眾喜愛前往外島渡假一般。

然而大量遊客的湧入也造成濟州島的疫情升溫，這也迫使當地政府將社交距離的相關舉措從原本寬鬆的 Level 1 提升到了第三高的 Level 2，南韓的新冠肺炎防疫警戒一共分為五個層級。為此，濟州島也從 5 月底的時候開始，縮短了多用途場所的營運時間、群聚規定也更為嚴格。

濟州島最近七天的每日新增確診人數、範圍落在 7 至 22 人之間。6 月截至目前共有 116 人確診，年度累計至 737 人。

根據濟州道政府說法，當地這個 (6) 月在截至目前的 116 個確診案例當中，濟州島居民就占了 108 例、比例達 93.1%，明顯突出。當局表示，其中有 81 人、或 69.8% 的確診個案，是因為家人或熟人關係感染了新冠肺炎。此外，還有 19.8% 未查出感染途徑。