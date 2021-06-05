〈紐約匯市〉5月非農就業沖淡Fed收緊政策疑慮 美元走軟 周線微漲

美國 5 月非農就業新增人數不如市場預期，沖淡聯準會 (Fed) 縮減量化寬鬆 (QE) 的疑慮，美國公債殖利率下滑，美元周五 (4 日) 走軟。投銀表示，鑒於美元和債券殖利率關聯性增強，而殖利率進一步上升的動能有限，預期美元將保持疲軟。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.38% 至 90.135，從盤中稍早的三周高點下滑。美元周四才因為亮麗的初領失業救濟金和 ADP 小非農數據，出現一個月來最大單日漲幅。

美國勞工部周五公布，5 月非農就業人口新增 55.9 萬人，是 4 月增幅的兩倍，但仍低於市場預期的新增 65 萬，也不足以促使 Fed 縮減購債。數據顯示工資持續飆升，勞動參與率下降，代表缺工問題仍存在。

DXY 周線收紅，上漲約 0.1%。該指數已經連兩個月月線收黑，4 月跌 2%，5 月跌 1.6%。

美元展望欲振乏力

5 月初勞工部公布的 4 月非農就業報告遠低於市場預期，曾導致美元急貶。

Exchange Bank of Canada 分析師 Eruk Bregar 說：「美元下周將遭遇一些下滑力量，如果情形持續到下周亞洲開盤，我也不會感到意外。」

路透訪調的分析師中，看升和看貶美元幾乎勢均力敵。

三菱日聯銀行 (MUFG) 分析師表示，過去一個月以來，美元和美國公債殖利率的關聯性日益顯著，而殖利率正面臨下滑風險，很容易影響到美元。

澳幣強力反彈

歐元兌美元在紐約尾盤升值 0.31% 至 1.2165 美元。日圓貶值 0.71%，報 109.505。

澳幣從將近 2 個月低點反彈，跳漲 1.08% 至 0.7743，紐元也勁揚 0.97%，報 0.72115。

人民幣貶破 6.4 元兌 1 美元，脫離稍早觸及的三年高點。

特斯拉執行長馬斯克貼文暗示和比特幣分手，加密貨幣普遍下跌，比特幣跌 5.3% 至 37155.27 美元，以太幣 (ETH) 跌 4.2% 至 2697.43 美元。

截至周六 (5 日) 台灣時間約 6:00 價格：