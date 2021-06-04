關注焦點：

周五：美國 5 月非農數據 (20：30)

今日重要經濟數據：

16：30 英國 5 月 Markit/CIPS 建築業 PMI‧ 預測 62.3‧ 前值 61.6

17：00 歐元區 4 月零售銷售月率 ‧ 預測 - 1.2%‧ 前值 + 2.7%

17：00 歐元區 4 月零售銷售年率 ‧ 預測 + 25.5%‧ 前值 + 12.0%

20：30 美國 5 月非農就業崗位 ‧ 預測增加 65 萬 ‧ 前值增加 26.6 萬

20：30 美國 5 月民間部門崗位 ‧ 預測增加 60 萬 ‧ 前值增加 21.8 萬

20：30 美國 5 月製造業崗位 ‧ 預測增加 2.4 萬 ‧ 前值減少 1.8 萬

20：30 美國 5 月政府部門崗位 ‧ 前值增加 4.8 萬

20：30 美國 5 月失業率 ‧ 預測 5.9%‧ 前值 6.1%

20：30 美國 5 月平均時薪月率 ‧ 預測 + 0.2%‧ 前值 + 0.7%

20：30 美國 5 月平均時薪年率 ‧ 預測 + 1.6%‧ 前值 + 0.3%

20：30 美國 5 月每周平均工時 ‧ 預測 35.0 小時 ‧ 前值 35.0 小時

20：30 加拿大 5 月就業崗位變動 ‧ 預測減少 2.0 萬 ‧ 前值減少 20.71 萬

20：30 加拿大 5 月失業率 ‧ 預測 8.2%‧ 前值 8.1%

22：00 美國 4 月工廠訂單月率 ‧ 預測 - 0.2%‧ 前值 + 1.1%

22：00 美國 4 月扣除運輸的工廠訂單月率 ‧ 前值 + 1.7%

22：00 美國 4 月耐用品訂單月率修正值 ‧ 前值 - 1.3%

22：00 美國 4 月扣除運輸的耐用品訂單月率修正值 ‧ 前值 + 1.0%

22：00 美國 4 月扣除國防的耐用品訂單月率修正值 ‧ 前值 + 0.0%

22：00 美國 4 月扣除飛機的非國防資本財訂單月率修正值 ‧ 前值 + 2.3%

XAU 倫敦黃金 - 金價挫跌，數據強勁增強美聯儲縮減支撐預期

金價周四下跌，因好於預期的美國就業和服務業數據推高美元，並提振了人們的預期，即強勁的經濟數據可能會再次引發有關美國聯邦儲備理事會 (FED) 縮減支持的討論。金價一度觸及 5 月 20 日以來最低的 1,864.39 美元。美國上周初請失業金人數降至 40 萬人以下，表明就業市場狀況正在好轉。ADP 全國就業報告顯示，招聘情況在 5 月似乎也在改善。另有數據顯示，5 月一項美國服務業活動指數創下紀錄高位。市場現在轉而關注將於周五公布的關鍵美國非農就業數據。

倫敦黃金方面，在連續四周漲勢，並自 4 月以來累計錄得逾 230 美元的漲幅後，圖表可見 RSI 及隨機指數均已達至 80 水準上方的超買區域，故需慎防金價升勢有機會稍告緩止。當前已跌破關鍵支持，上升趨向線位置 1905 水準，，預料金價將開展跌勢；較大支撐看至 1870 以至 1862 美元，下一級回看之前險守著的 1850 水準。至於上方阻力料為 1874 及 1894 美元，下一級看至 1900 美元關口。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 17 日–1,035.93 噸

5 月 18 日–1,035.93 噸

5 月 19 日–1,031.27 噸

5 月 20 日–1,037.09 噸

5 月 21 日–1,042.92 噸

5 月 24 日–1,046.12 噸

5 月 25 日–1,046.12 噸

5 月 26 日–1,044.08 噸

5 月 27 日–1,044.08 噸

5 月 28 日–1,043.21 噸

5 月 31 日–1,043.21 噸

6 月 1 日–1,045.83 噸

6 月 2 日–1,041.75 噸

6 月 3 日–1,041.75 噸

6 月 3 日上午定盤價：1892.15

6 月 3 日下午定盤價：1866.55

倫敦黃金 6 月 4 日

預測早段波幅：1863 – 1878

阻力位：1893 – 1908 – 1923

支持位：1856 – 1848 – 1833

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破近期區間底部，同告挫跌

倫敦白銀方面，近日整體走勢處於窄幅橫行，圖表見 RSI 及隨機指數均處於超買區域，而這一段升勢形成一上升趨線位於 27.80 美元，在周四已告失守，將見銀價陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2% 的回調幅度為 26.88，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 26.30 及 25.70 美元。阻力位預估在 27.50 及 28.00，下一級參考 28.25 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 17 日–17,598.97 噸

5 月 18 日–17,780.75 噸

5 月 19 日–17,780.75 噸

5 月 20 日–17,821.15 噸

5 月 21 日–17,878.85 噸

5 月 24 日–17,936.56 噸

5 月 25 日–17,936.56 噸

5 月 26 日–17,936.56 噸

5 月 27 日–17,936.56 噸

5 月 28 日–17,936.56 噸

5 月 31 日–17,936.56 噸

6 月 1 日–17,936.56 噸

6 月 2 日–17,929.28 噸

6 月 3 日–17,989.86 噸

倫敦白銀 6 月 4 日

預測早段波幅：27.15 – 27.55

阻力位：27.80 – 28.05 – 28.75

支持位：26.80 – 26.45 – 26.30

EUR 歐元 - 民間就業崗位數據好於預期，支撐美元回升

美元周四升至三周高位，受強於預期的美國就業數據提振，數據顯示就業市場正在改善，並進一步顯示世界最大經濟體正在從新冠大流行中復甦。美元兌歐元攀升至三周高位，兌日圓升至兩個月高位。在美國公布初請失業金數據和民間就業報告前，美元就已站穩腳跟。ADP 全國就業報告顯示，5 月美國民間就業崗位增加了 97.8 萬個，為去年 6 月以來最大增幅。經濟學家此前預計，5 月份民間就業崗位將增加 65 萬個。與此同時，美國上周初請失業金人數降至 40 萬人以下，這是新冠疫情一年多前爆發以來的首次。

歐元兌美元方面，技術走勢而言，歐元兌美元自三月底於 1.1702 低位反覆走高，至上周二升見 1.2266 水準，但在連續兩日遇阻相若區域後回調。圖表見 RSI 及隨機指數均處下行，MACD 指標亦剛下破訊號線，若匯價後市跌破 25 天平均線 1.2150 水平，料歐元將面臨回挫風險。黃金比率計算，38.2% 的回調幅度在 1.2050，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.1985 及 1.1915 水準。向上較大阻力看至 1.2350 以及 1.25 關口。

本週要聞：

德國 5 月消費者物價指數 (CPI) 初值較上年同期上升 2.5%

德國 5 月消費者物價調和指數 (HICP) 初值較前月上升 0.3%

德國 5 月消費者物價調和指數 (HICP) 初值較上年同期上升 2.4%

德國 5 月消費者物價指數 (CPI) 初值較前月上升 0.5%

預估波幅：

阻力 1.2350 – 1.2500

支持 1.2150* - 1.2050 – 1.1985

JPY 日圓 - 日圓再獲支撐於 110 關口，短期呈反撲動力

美元兌日圓則自上周高位顯著回落，未能明確突破近月受制的 110 關，而圖表亦見 RSI 及隨機指數均已告掉頭回落，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.46 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 憂慮變種病毒，謹慎情緒壓制英鎊走勢

英鎊兌美元本周走勢承壓，一方面是因為美元走穩，此外，投資者正評估首次在印度發現的變種新冠病毒，是否會延遲原定於 6 月 21 日的經濟最後階段重啟，謹慎情緒令英鎊近期走勢出現明顯遲滯。英鎊近月持續走高，在英國迅速開展疫苗接種計劃後，投資人對英國的樂觀情緒惠及英鎊。

英鎊兌美元在周二曾一度觸及三年高位 1.4248，但其後已顯著回落，而在圖表可見，對應 2 月高位 1.4235，正好形成雙頂型態的雛型；另外，圖表亦可見到 MACD 指標剛已下破了訊號線，而 RSI 及隨機指數仍告下行，料英鎊仍傾向繼續探低。當前支撐先參考近月穩守著的 25 天平均線，目前位於 1.4075，若失守此區，可望英鎊將開展較明顯的回吐走勢。以近兩個月的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 1.4030，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3960 及 1.3890 水平。較大支撐可留意 100 天平均線 1.3885 水平。向上較大阻力預估在 1.4380 以及 1.45 水準。

歐元兌英鎊方面，近月匯價處於窄幅爭持階段，雖然呈三日回升，但至周三又再次回吐漲幅。技術圖表見 RSI 及隨機指數剛自超買區域回落，而匯價自 4 月以來持續向上受制於 100 天平均線，目前位於 0.8665 水準，因此，歐元兌英鎊若短期一再未能突破此區的情況下，很大機會將再復走低。下試目標預估在四月初低位 0.8470，進一步看至 0.8270 水準。上方阻力繼續留意 100 天平均線 0.8665 以及 0.88 水平。

本週要聞：

英國 5 月 CBI 零售銷售差值為正 18

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4000 – 1.3940 - 1.3875

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制 0.89 關口

美元延續近日自低位回升的態勢，市場人士正為美國即將公佈的一系列美國經濟數據作好準備；最近美國經濟出人意料的強勁反彈，令投資者不敢大量增加空頭頭寸。美聯儲官員已經開始暗示將討論縮減刺激，美聯儲周三宣佈，將開始拋售去年通過一項緊急貸款安排購入的公司債，該安排是在疫情最嚴重時期為穩定信貸市場而推出的。而本周壓軸登場美國 5 月非農就業數據將是市場的一大焦點，上月公佈的非農就業數據遠遜於預期，令美元挫跌；但近期美國數據普遍造好，故在本周五數據公佈前，美元轉穩；而作為前瞻指引的 ADP 民間就業崗位剛在周四公佈，增幅為 97.8 萬個，遠優於預估的增加 65.0 萬個，並且進一步對美元形成支撐；目前市場普遍預計 5 月非農就業崗位料增加 66.4 萬個。

美元兌瑞郎方面，匯價在近兩周處於窄幅盤整，下方大致於 0.8920 水準附近獲支撐，向上則受制於 0.91；不過，圖表見 RSI 及隨機指數已自超賣區域回升，預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂，並開展較明顯的反撲。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，38.2% 的反彈水準為 0.9135，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則會看至 0.92 以及 0.9265 水平。較大阻力預估在 0.9320。至於下方較大支持料為 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

預估波幅：

阻力 0.9135 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920 - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 央行保持鴿派基調，澳元越發傾向回跌

澳元兌美元過去兩周處於窄幅橫盤階段，上周低位曾觸及 0.7677，僅僅高於 5 月 4 月低位 0.7675，而技術圖表可見 5 天平均線跌破 10 天平均線，10 天平均線亦已下破 25 天平均線，均示意澳元短期傾向破底下行，故短線若可明確破位，可望澳元將開展新一輪跌勢，較大支持位看至 0.7580 水準，進一步關鍵在 250 天平均線 0.7430 水準。上方阻力預估在 0.7820 以至 0.79 水平。

預估波幅：

阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7675 – 0.7580 – 0.7420

NZD 紐元 - 紐元三頂型態，慎防破位下滑

紐元兌美元方面，在整個五月份，匯價在高位區間反覆爭持，向上曾三度上試 0.73 關口附近，但都未能作出明確突破，包括最近於上周三亦是上試未果，並引伸至今的逐步調整，可預期若然後市進一步跌破 5 月 4 日的低位 0.7116，則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪，下延首個目標先看 0.70 關口；另外，以型態幅度計算，下一個重要目標將看至 0.6916 附近，進一步指向 0.6850 水平。而向上較大阻力料為 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7116 - 0.7000 - 0.6916

CAD 加元 - 加元連番受制 1.20 關口，醞釀回挫壓力

美元兌加元走勢，匯價已連續三周多時間盤穩於 1.20 關口上方，圖表可見 RSI 及隨機指數亦有明顯之回升跡象，MACD 指標更剛上破了訊號線，故若匯價本周仍可持穩於 1.20 關口之上，可望美元兌加元傾向開展反撲。向上阻力先會回看 25 天平均線 1.2140 及 1.2350 水準，關鍵則預料為 100 天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2510 水平。而下方支撐繼續留意 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2235 - 1.2535

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價升勢稍緩，上周美國原油庫存下降但成品油庫存增加

油價周四基本持平，此前連續兩天上漲，令原油期貨升至一年來最高。上周美國原油庫存大幅下降，而產品油庫存意外增加。美國原油期貨收跌 0.02 美元，報每桶 68.81 美元，跌幅 0.03%。上周美國原油庫存減少 510 萬桶，好於此前預期的減少 240 萬桶，汽油庫存增加 150 萬桶，餾分油庫增加 370 萬桶。油價近幾日上漲，此前包括石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友在內的預測機構預計，2021 年下半年石油需求將超過供應。OPEC + 周二同意繼續執行逐步放鬆供應限制的計劃直到 7 月底，因預計消費將改善，油價因此受到提振。

技術圖表所見，油價衝破近期頂部，料仍呈上試傾向。較大阻力料為 70 美元關口，下一級看至 71.10 及 75 美元。支持位則預估在 67.70 及 25 天平均線 65.60 美元。

預估波幅：

阻力 70.00 – 71.10 – 75.00

支持 67.70 – 65.60

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)